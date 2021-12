Cenzura kvůli tenistce. Kolem čínského obra je stále pořádně živo, politiku od sportu se nedaří oddělit

Pořádně živo je ale od chvíle, kdy elitní čínská tenistka Pcheng Šuaj zveřejnila na čínské sociální síti Weibo zprávu, že byla v minulosti sexuálně zneužívaná vysokým čínským komunistickým představitelem Čang Kao-lim.

Ten byl navíc šéfem skupiny dohlížející na přípravy zimních her v Pekingu, které mají začít už 4. února 2022.

Nyní New York Times přišel s informací, že dle jejich šetření, které provedli ve spolupráci s neziskovou investigativní redakcí ProPublika, bylo na Twitteru po 2. listopadu (kdy bývalá světová jednička svůj status napsala) 97 falešných účtů, jež pracovaly ve prospěch Číny.

Krom toho, že byl příspěvek na Weibu do 20 minut smazán, čínští cenzoři zakázali na Twitteru několik set klíčových slov.

Zároveň podporovali verzi čínských státních médií, která tvrdila, že o případu neinformovala a psala, že je pětatřicetiletá dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu v pořádku.

Dle New York Times už Twitter ony inkriminované účty zrušil a vede vlastní vyšetřování.

Zemí, které se rozhodly pro politický bojkot, přibývá

Každopádně respektovaný deník přišel s informací ve chvíli, kdy to především na politické scéně v souvislosti s blížící se zimní olympiádou pořádně vře.

Postupně se totiž na diplomatické úrovni rozhodly hry bojkotovat Litva, USA, Austrálie, Velká Británie a Kanada.

„Využívání olympijské platformy k politické manipulaci ze strany těchto zemí je nepopulární a sebeizolující a za své pochybení nevyhnutelně zaplatí,“ vzkázal „rebelům“ mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin.

Zároveň ještě přilil olej do řádně rozjitřených čínsko-australských vztahů, když dodal, že „je všem stejně jedno, zda jejich političtí zástupci dorazí, či ne“.

Je ale třeba dodat, že politického bojkotu se zúčastňují dvě ze tří zemí, které budou hostit následující letní hry – ty se v roce 2028 uskuteční v Los Angeles, o čtyři roky později v Brisbane.

Francie, jež pořádá ve své metropoli nejbližší letní olympiádu za tři roky, politický bojkot odmítla. „Pokud jde o tento krok, tak jej neuděláme,“ řekl pro televizi BFM ministr školství Jean-Michel Blanquer. Dle něj vyrazí do Pekingu v únoru francouzská ministryně sportu Roxana Maracineaunová.

„Sport je světem sám o sobě, který musí být před politickými zásahy chráněn. Protože jinak to může dopadnout tak, že ho zabijeme,“ dodal Blanquer.

Každopádně to vře také na oné sportovní půdě.

MOV měl od úterý do čtvrtka zasedání výkonného výboru. Každý den po jednáních dostával prezident MOV Thomas Bach otázky na téma Pcheng Šuaj.

Až do čtvrtka se jim vyhýbal se slovy, že „olympijské hnutí není politickou organizací“. Zároveň si dával velký pozor, aby nemluvil ve spojení s čínskou tenistkou o sexuálním obtěžování.

Ve čtvrtek přece jen reagoval, to když dostal otázku, proč tedy MOV považoval za nutné vést videorozhovory, když je dle hnutí vše zjevně v pořádku.

„Protože když vidíte obvinění, která vznesla, a když se pokusíte vžít do lidské bytosti, která je s takovou situací konfrontována, uvědomíte si, jaký to má dopad na svět, a je vám jasné, že je ve velmi těžké situaci. A to nám není lhostejné, proto jí nabízíme naši pomoc a podporu,“ odpověděl německý funkcionář.

To bylo ale z jeho strany vše. Žádné pochybnosti ohledně správnosti volby Pekingu, která se datuje do roku 2015, ani další reakce na rostoucí počet zemí, jež se rozhodly pro politický bojkot.

K němu se navíc mohou přidat i další, kroky dosavadní pětice například podpořil i budoucí český premiér Petr Fiala.