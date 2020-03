Česká elita s přeložením Her souhlasí. Kvitová už se těší do Tokia v příštím létě

Praha Čeští sportovci se v anketě ČTK shodli, že odložení olympijských her v Tokiu o rok je správné rozhodnutí. Zlatý medailista z Ria de Janeiro z roku 2016 judista Lukáš Krpálek uvedl, že je to lepší varianta než hry odkládat jen o několik měsíců. Tenistka Petra Kvitová už se těší do Tokia v příštím létě.

Olympijské hry se měly konat od 24. července do 9. srpna. Kvůli pandemii koronaviru se ale čtyři měsíce před vzplanutím ohně japonský premiér Šinzó Abe s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodli na přeložení her nejpozději na léto 2021.

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý,“ řekl devětadvacetiletý Krpálek ČTK. Stejně vidí situaci i dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová. „V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok,“ doplnila aktuálně světová dvanáctka Kvitová, která v brazilském Riu vybojovala ve dvouhře bronzovou medaili.

Český judista Lukáš Krpálek vybojoval zlatou medaili.

Už na své šesté hry měl jet střelec David Kostelecký. Olympijský vítěz v trapu z Pekingu 2008 tušil dva dny, že k odkladu her dojde, protože jeho švagrová, slovenská střelkyně Danka Barteková, je členkou MOV. „Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit,“ řekl Kostelecký.



Čtyřiačtyřicetiletý dvojnásobný mistr Evropy a vítěz loňských Evropských her v Baku Kostelecký si uvědomuje, jak je z logistického hlediska obtížné hry přesunout. „To není sranda a čumím, že to udělali,“ řekl a doplnil: „Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě.“

Trojnásobný olympijských medailista veslař Ondřej Synek podotkl, že přeložení her třeba na říjen by nic nevyřešilo. „Myslím si, že pandemie v té době ještě nebude tak potlačená,“ řekl a přiznal, že v jeho případě není odložení ideální. „S tím ale nikdo nic nenadělá. Je to sport a teď jsou na světě důležitější věci,“ prohlásil skifař, který zvažoval po sezoně konec kariéry, ale teď si o rok život na vodě ještě prodlouží.

Oslovení sportovci se shodli, že na prvním místě je zdraví. „Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme,“ řekl Krpálek a Kvitová dodala: „A také je dobré, že konečně víme, na čem jsme.“

Šermíř Jiří Beran měl o hry bojovat v kvalifikacích, které ale byly kvůli pandemii zrušené či odložené. Situaci přijal s optimismem. „Všechno špatné je pro něco dobré. Mám rodinu a jsou věci, které jsou přednější než sport,“ řekl kordista, který za opravu verdiktu rozhodčích na olympiádě v Riu dostal v roce 2017 hlavní cenu Českého klubu fair play. „Olympiáda je sportovní svátek, na který všichni cílí, a možná bude rok těžké překlenout pro sportovce, kteří už se kvalifikovali,“ uvažoval.

Loňský bronzový kordista z mistrovství Evropy v Düsseldorfu si uvědomuje, že další rok přípravy bude těžký. „Chtěl jsem po olympiádě ještě u šermu vydržet, ale už ubrat v tréninku. Takhle toho tolik neubude,“ odtušil osmatřicetiletý Beran.

Jistotu účasti na hrách měla sportovní gymnastka Aneta Holasová. Informaci o ročním odložení se dozvěděla v posilovně. „Dalo se to docela čekat. Myslela jsem, že to posunou třeba tak o půl roku, a vyšel z toho rok,“ řekla.



Doufá, že kvalifikační kritéria mezinárodní federace nezmění a své místo pro hry v Tokiu bude mít nadále jisté. „To by měli nechat. Není důvod, proč by se to mělo měnit,“ uvedla gymnastka, jež se nyní vedle pilování sestav pro olympiádu může v klidu připravit i na maturitu. „Kterou jsem původně odložila, ale teď se začnu soustředit i na školu,“ konstatovala.

Za správný krok označila odklad olympiády i golfistka Klára Spilková. „Nebylo vyhnutí,“ řekla hráčka, jež před čtyřmi lety byla u návratu golfu do programu her v Riu. „O to větší motivaci budu mít se připravit a kvalifikovat na olympijský turnaj v roce 2021. Věřím, že to bude ještě větší oslava sportu a života než kdykoli předtím, protože svět se určitě změní.“

Synek ukončí kariériu až příští rok

Letošní sezona mohla být pro pětinásobného mistra světa ve veslování Ondřeje Synka poslední, protože zvažoval, že po olympijských hrách v Tokiu ukončí kariéru. Po úterním posunu termínu vrcholné akce je ale jasné, že bude závodit i příští rok. Sedmatřicetiletý veslař se nadále chce pokusit získat v Tokiu zlatou medaili, která mu jako jediná ve sbírce úspěchů ještě chybí.

„Nechci říkat, že by to letos byla poslední sezona. Směřuju ale ke konci, to je jasné. Čím bude olympiáda dál a dál, tím je to pro mě těžší. Nejsem ale úplně megaveterán a myslím, že další rok vydržím,“ podotkl Synek s úsměvem v rozhovoru s ČTK.

Trojnásobný olympijský medailista startoval pod pěti kruhy čtyřikrát. Start v Tokiu má být jeho posledním velkým závodem. „Na olympiádu chci jet a Tokio je úžasné. Líbilo se mi tam,“ řekl Synek, jenž byl loni v říjnu v Japonsku na inspekční cestě.

V úterý oznámeným přeložením olympiády na příští rok souhlasí. „Kdyby hry přesunuli například na říjen, tak by to nic moc neřešilo. Myslím si, že pandemie v té době nebude ještě tak potlačená. Vzhledem k situaci, která panuje ve světě, je to nejlepší možné řešení,“ řekl Synek. „Vzhledem k mé situaci to až tak dobré není, s tím ale nikdo nic nenadělá. Je to sport a teď jsou na světě důležitější věci,“ konstatoval veslař pražské Dukly.

O možnosti posunout hry v Tokiu se spekulovalo již delší dobu, Kanada či Norsko dokonce v minulých dnech oznámily, že sportovce do Japonska letos určitě nepošlou. Situaci pozorně sledoval i Synek, který je navíc členem Komise sportovců Českého olympijského výboru.

„Nejde se tomu moc vyhnout. Navíc je to i moje zaměstnání, takže jsem to sledoval. Pořád jsem si to ale nepřipouštěl. Normálně jsme trénoval jako kdyby měla olympiáda být. Teď budeme muset vymyslet, co s tím. Nemůžu přestat úplně trénovat, ale bude se muset dostat do nějakého udržovacího režimu,“ uvažoval Synek.

Koulař Staněk

Koulař Tomáš Staněk odložení olympijských her v Tokiu očekával. Vzhledem k vývoji pandemie koronaviru si nedovedl představit, že by se gigantická sportovní akce mohla v létě uskutečnit. Po březnovém halovém mistrovství světa v Číně atleti přišli o druhou vrcholnou akci v této sezoně. Zbývá jim mistrovství Evropy, které by mělo být poslední srpnový týden v Paříži, ale Staněk v jeho konání nevěří. Za ohroženou považuje celou mezinárodní atletickou sezonu, přesto v omezeném režimu trénuje.

Úterní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru považoval za nevyhnutelné. „Vzhledem k tomu, jak se ten koronavirus šířil a moc se nevede ho zastavit, tak jsem to tak trošku čekal. Když jsem viděl, jak se ruší jedna akce za druhou, tak jsem si nedokázal představit, jak by udělali tu olympiádu,“ řekl ČTK.

Trojnásobný medailista z halových vrcholných akcí pochybuje, že bude moci závodit alespoň na evropském šampionátu. „Můj čistě subjektivní pocit je, že to za měsíc zruší. Protože to jde akce po akci. U olympiády, což je obrovská akce, která měla být měsíc před Evropou, teď oznámili, že ji (pro letošek) zruší. Evropa je proti olympiádě kapka v moři. Já osobně si myslím, že to asi taky bude pryč,“ přemítal.

Není jasné, kdy se bude moci rozjet atletická sezona. Na mezinárodní mítinky se sjíždějí atleti z celého světa a v ochozech při těch nejnavštěvovanějších závodech bývají desítky tisíc fanoušků. „Jestliže na konci března nemáme lék a neví se úplně, jak to zastavit, tak nevěřím tomu, že někdo ze 60 000 lidí, co se mohou pohybovat na stadionu, by to neměl. To bude trvat asi dost dlouho, než se to nějak podchytí a bude víceméně jistota, že ti lidé jsou nenakažení a neinfekční. Nedokážu si představit, jak se to bude vyvíjet,“ uvažoval Staněk.

Nepřestává ale trénovat. „Snažím se pracovat dál, je to moje práce a nekončí to. Válet doma se nechci,“ řekl. Stejně jako spousta jiných českých i světových sportovců se ale musí vyrovnávat s omezeními, která vládní opatření přinášejí. „Snažíme se využívat to, co máme. Běháme kopce v lese v malých skupinkách. Trénujeme ve dvou ve třech lidech, scházíme se furt ti stejní. Samozřejmě to není stoprocentní. Kdybychom byli v Africe a nebyl žádný koronavirus, tak je to jiné. Ta situace bohužel takhle je a můžeme být rádi, že nikdo v našem okolí není nakažený,“ popisoval.

Absence závodů pro něj znamená významný propad příjmů. „Na jídlo asi furt budu mít, protože plat mi běží dál. Ale příjmy atletů na této úrovni jsou převážně ze závodů, taková jistotka je plat na tom středisku. Přijdeme o dost peněz, ale s tím se nedá nic dělat, to neovlivníte. Z toho se člověk nesmí hroutit,“ dodal osmadvacetiletý koulař.

Oštěpařka Barbora Špotáková považuje roční odklad OH za nejrozumnější řešení. Chtěla letos po OH končit, ale dovede si pokračování představit.