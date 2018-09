Česká stáj Charouze a Ralfa Schumachera ovládla formuli 4

PRAHA Velký úspěch zaznamenala česká motoristická stáj US Racing - Charouz Racing Team. Opanovala letošní šampionát formule 4 v celkovém bodování týmů, titul získal její pilot Lirim Zendeli a David Schumacher vyhrál mezi nováčky.

Konečná pořadí formule 4: Jezdci: 1. Lirim Zendeli 348 bodů 2. Liam Lawson 234 bodů 3. Enzo Fittipaldi 223 bodů Týmy: 1. US Racing – CHRS 562 bodů 2. Van Amersfoort Racing 521 bodů 3. PREMA Theodore Racing 416 bodů Nováčci: 1. David Schumacher 332 bodů 2. Niklas Krütten 301 bodů 3. Gianluca Petecof 232 bodů

Vyhrát v jediné sezóně všechno, co jenom vyhrát jde? Zní to možná jako sportovní sen, přesto se to občas stane. Šampionát německé Formule 4 impozantním způsobem opanoval tým US Racing - Charouz Racing System. Lirim Zendeli získal titul mezi piloty, David Schumacher skončil první mezi nováčky, a aby toho nebylo málo, stáj triumfovala i mezi týmy.



Už před posledním podnikem na Hockenheimringu bylo jasné, že Zendeliho o titul nikdo nepřipraví. Ve hře toho však pro tým Ralfa Schumachera a Antonína Charouze bylo stále mnoho. Největší konkurent, stáj Van Amersfoort, brala v úvodním závodě na německém okruhu první tři místa v pořadí Charles Weerts, Liam Lawson, Frederik Vesti. Nejlepší z US-CHRS Mick Wieshofer dojel až čtvrtý, Zendeli dokonce až sedmý.

Lídr šampionátu byl totiž penalizován za to, že na startovním roštu nestál na správném místě, i když tým proti trestu protestoval. „Komisařům jsme na nich ukázali, že všechno bylo v pořádku, Lirim pravidla neporušil. Řekli sorry, teď už s tím nic neuděláme,“ kroutil hlavou Antonín Charouz.

Stáj US-CHRS však situaci ustála, když Zendeli ve druhém závodě vyhrál a na stupních vítězů ho doplnil i Rakušan Wieshofer. Zendeli pak svou dominanci potvrdil i v neděli.

„Byla to skvělá sezóna. Děkuji všem našim sponzorům, že byli při nás,“ usmíval se spokojený Charouz.