V cestě za medailí stojí Australané. Zatím neprohráli a letos porazili i Američany

šanghaj Před začátkem světového šampionátu byli experty zatracováni, když jim účast odmítla vycházející hvězda NBA, rozehrávač Philadelphie Ben Simmons. Jenže pak Australané v domácím přípravném zápase dokázali uštědřit výběru USA první porážku v oficiálním duelu po téměř třinácti letech a zařadili se mezi kandidáty na medaile. Teď jim v cestě stojí největší překvapení dosavadního průběhu čínského MS, tým České republiky.

Australané dosud procházejí světovým šampionátem bez porážky. Svěřenci zkušeného kouče Andreje Lemanise nepodávají nijak přesvědčivé výkony, ale vítězí, a hlavně se postupem času zlepšují. Prošli ze základní skupiny s nepříjemnou Kanadou, Senegalem a Litvou. V osmifinále si pak poradili po boji s Dominikánskou republikou a v pondělí vydřeli v koncovce výhru nad Francií. Díky tomu se vyhnuli možné čtvrtfinálové odvetě s Američany.

„Byla to pro nás velká výhra. Opravdu hodně důležitá. Ještě těsně před koncem jsme prohrávali a vypadalo to s námi zle, ale pak jsme ukázali velkou vnitřní sílu a zápas otočili,“ radoval se po vítězství s Francií 100:98 autor 30 bodů Patty Mills.

Právě na něj, jedenatřicetiletého rodáka z Canberry, si budou muset Češi dát zřejmě největší pozor. Velezkušený rozehrávač a skvělý střelec z dlouhé vzdálenosti působí od roku 2012 v San Antoniu, s nímž získal i jeden titul. Příjemné to s ním nebudou mít Češi ani v útoku, je to totiž klasický rychlonohý urputný obranář.

„Zatím jsme neprohráli, ale to neznamená, že se to nemůže jednoduše stát. Češi tady dokázali už porazit několik silných týmů a velmi dobře hráli i proti Američanům a Řekům. Musíme si dát velký pozor na jejich týmovou hru a dobré střelce z dálky,“ oceňuje české kvality další hráč z NBA na soupisce Austrálie, křídelník Joe Ingles.



Ten nyní patří v kádru silného Utahu mezi největší opory a loni dlouho vedl tabulku úspěšnosti střelby za tři body v celé NBA, cestu do nejlepší ligy světa měl však hodně zamotanou. Po solidní kariéře v Evropě si ho v létě 2014 vytáhli do přípravného kempu Los Angeles Clippers, kouči Docu Riversovi se však nehodil do koncepce a krátce před prvním zápasem základní části ho vyškrtli ze soupisky, zrovna když za ním z Austrálie cestovala těhotná manželka. Ingles manželku vyzvedl na letišti se slovy: „Zlato, jsem bez práce,“ a začal shánět angažmá v Evropě, když se zničehonic ozval Utah, který se mu stal druhým domovem.

Ingles s Millsem však nejsou zdaleka jedinými hráči, na které si čeští „lvi“ musí dávat pozor. Na perimetru bude zřejmě Satoranského a Bohačíka nahánět defenzivní specialista Matthew Dellavedova, pod košem budí hrůzu silové duo Andrew Bogut – Aron Baynes.

Češi však na turnaji už několikrát ukázali, že se nikoho nebojí. A dnes odpoledne to budou chtít předvést znovu.