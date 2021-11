Hokejistky pojedou na olympiádu. Postup slavily se slzami v očích a raškovkami na hlavě

„Když už na olympiádu jedeme, chceme udělat co nejlepší výsledek. Mířit na medaile. Postup je začátek, nekončíme. Chceme posouvat ženský hokej pořád dál a užívat si to, jak to děláme naší hrou. Přála bych každému, aby si s námi zahrál hokej, protože to je úžasné,“ zářila kapitánka Alena Mills.



A trenér Tomáš Pacina cítil hrdost: „Bylo důležité, že holky se poučily z chyb na mistrovství světa. Uvědomily si, že vyhrát musí tým, že to nevyhraje jedna hráčka.“

Před zaplněnou tribunou Češky ukázaly hned od začátku, že historickou šanci nechtějí promarnit. Z první velké příležitosti po 84 vteřinách udeřily, když přenesly hru od tyčky k tyčce a Hymlárová zkušeně zavěsila, než se gólmanka hostů přesunula.

Česko vs. Maďarsko sledovali jsme v podrovné reportáži

Velkou možnost Maďarek pak čapla brankářka Peslarová, opora, která ve třech zápasech inkasovala jen dvakrát. Domácí potom odskočili díky brankám slepeným do rovných 100 vteřin; Serdarová se prosadila při závaru, Přibylová po sólu v oslabení. Po první třetině 3:0, jasná zpráva. Postupová.

Maďarky nenašly protizbraň na rychlé a dobře kombinující Češky, rozjásaných 1 853 fanoušků pak ještě oslavilo góly Kolowratové a Křížové. V sobotu domácí reprezentace rozstřílela Polsko 16:0, ve čtvrtek přehrála Norsko 3:1 a skupinu C vyhrála bez ztráty bodu. Za vítězství nad Maďarskem sklidila ovace ve stoje, oslavný skok hokejistek před tribunu načal dlouhou noc.

„Jak to vypadalo v kabině? Oslava, tancování, písničky, pivko, šampaňské. Ale jedeme dál,“ smála se rozjařená obránkyně Pavlína Horálková.



Česká reprezentace se zúčastní sportovního vrcholu poprvé, ovšem útočnice Karolína Erbanová, pokud se dostane do nominace, si olympijský svátek vychutná už počtvrté. Třikrát startovala jako rychlobruslařka a má bronz z Pchjongčchangu 2018. V Chomutově plnila roli třinácté útočnice a na sobotní nadvládě nad Polkami se podílela gólem a asistencí.

Ženský hokej je v olympijském programu od Nagana 1998, v Pekingu se tedy představí nejlepší hokejistky planety už posedmé. Výběr trenéra Paciny se ve skupině B utká s domácí Čínou, Japonskem, Dánskem a vítězem večerního kvalifikačního zápasu Švédsko – Francie. Jen tři celky z pěti si zajistí čtvrtfinále, které mají zaručené týmy ve skupině A, tedy USA, Kanada, Finsko, Rusko a Švýcarsko.

Česko Česko : Maďarsko Maďarsko 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Góly:

01:24 Hymlárová (Tejralová, Křížová)

12:15 Serdar (Čajanová, Lásková)

13:55 Přibylová

27:30 Kolowratová (Neubauerová, Mlýnková)

55:35 Křížová (Hymlarová, Tejralová) Góly:

57:59 Huszáková Sestavy:

Peslarová (Švejdová) – Lásková, Čajanová, Tejralová, Horálková, Pejšová, Kolowrathová (A), Trnková – Mrázová (A), Mlýnková, Neubauerová, Mills (C), Křížová, Hymlárová, Lédlová, Pátková, Přibylová, Serdar, Bukolská, Radová, Erbanová. Sestavy:

Némethová (Szabóvá) – Bakerová, Kneeová (A), Kissová-Simonová (A), Mayerová, Némethová, Odnogaová, Tóthová – Szamosfalviová, Dabasiová, Huszáková, Williamsová, Gasparicsová (C), Jókaiová-Szilágyiová, Horváthová, Seregélyová, Kreiszová, Stroblová, Rónaiová, Metzlerová, Gondosová. Rozhodčí: Chelsea Rapin, Lacey Senuk – Alex Blair, Jackie Spresser Přejít na on-line reportáž

Norsko Norsko : Polsko 4:1 (2:0, -:-, -:-) Góly:

05:42 Jorgensenová (Nybergová)

06:35 Fischerová (Dalenová, Bialiková)

21:01 Fischerová (Bialiková)

31:01 Haugová Hansenová (Fischerová, Tedenesová) Góly:

32:22 Czarnecká (Pozniewská, Sforová) Sestavy:

Holterudová Olssonová (Ekleová) – Johansenová, Morsetová (C), Jorgensenová, Bergesenová, Tendenesová, Tillmanová, Haukaliová, Bjellandová – Bialiková (A), Haugová Hansenová, Dalenová – Furulundová, Bisethová Engmannová, Fischerová – Bergeová, Kruseová, Brunvoldová – Pedersenová, Nybergová, Sirumová Sestavy:

Sassová (23. Kosinská) – Sforová, Chrapeková, Gogocová, Zielinská, Kaminská, Korkuzová, Wcislová – Pozniewská (C), Laskawská, Czarnecká – Wieczoreková, Tomczoková, Sikorská – Strzelecká, Talandaová, Dziwoková – Lapiesová, Orawská Rozhodčí: Ermaková, Ketonenová – Danilovová, Sainiová