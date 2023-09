ONLINE: Srbsko bez Djokoviče, debutující Menšík skvěle podává a bere první set

Djokovič přicestoval do Valencie krátce po triumfu na US Open, v pátek se úspěchem ve dvouhře podílel na vítězství Srbů nad Španělskem, do duelu proti Česku ale nezasáhne.

Obě družstva už totiž mají jistý postup do listopadového čtvrtfinále v Málaze, jejich vzájemný střet rozhoduje jen o tom, kdo skupinu C vyhraje a kdo v ní obsadí druhé místo.

Tato skutečnost se projevuje i na české sestavě. Místo unaveného Tomáše Macháče, který proti Španělsku i Koreji zařídil bod, dostává šanci talentovaný Menšík. Ve Valencii dosud odehrál dvě čtyřhry, nyní tak podstupuje singlový debut v reprezentačním dresu.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Dušan Lajovič Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Soupeří s 52. tenistou světa Lajovičem, jenž přispěl k výhře Srbů nad Koreou. V individuální i daviscupové kariéře má mnohem více zkušeností než český mladík, který se ale nedávno blýskl na US Open postupem z kvalifikace až do třetího kola a v pořadí zaujímá 151. pozici.

Nyní při skupině Davis Cupu naskočil do obou dosavadních čtyřher a společně s Pavláskem po solidních výkonech pečetili české výhry nad Španělskem i Koreou na konečných 3:0.

„Bude to zkušenost proti mladému hráči,“ očekává kapitán Navrátil. „Lajovičovi je 33 let a v Davis Cupu toho za Srbsko odehrál spoustu, ale zdejší povrch je docela rychlý, což mu tolik nesedí, protože hraje hlavně od základní čáry. Takže myslím, že když bude Kuba dobře servírovat, tak má šanci uspět.“

Lehečka zabojuje proti Djeremu

Ke druhé dvouhře nastoupí za české družstvo Lehečka, kterému rozlosování neudělalo radost, neboť se těšil na konfrontaci s Djokovičem.

Místo světové jedničky a vítěze 24 grandslamů dostane rovněž kvalitního protivníka, 37. tenistu žebříčku Djereho. Jediný dosavadní vzájemný zápas loni na antuce v Maroku vyhrál ve dvou setech Srb. Nyní ve Valencii oba své dvě dosavadní dvouhry zvládli.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Laslo Djere Utkání budeme cca od 16:30 podrobně sledovat.

„Čekám těžký zápas, protože Djere hrál v poslední době velice dobře, na US Open prohrál s Djokovičem v pěti setech,“ připomíná Navrátil. „Jirka se bude muset držet své hry, kterou tady předváděl, bude muset dobře podávat a chodit do míčů, aby tempo zrychloval.“

V nominaci na závěrečnou čtyřhru zatím figurují páry Lehečka, Pavlásek a na srbské straně Lajovič, Nikola Čačič.

Češi už od pátku vědí, že postoupí do listopadové vyřazovací fáze v Málaze, tedy mezi osm nejlepších mužstev Davis Cupu. Ve Valencii přehráli domácí výběr i Koreu 3:0, stejný zápis mají i Srbové. Jedná se tedy o přímý duel o vítězství ve skupině, které může teoreticky znamenat výhodnější pozici pro čtvrtfinále.