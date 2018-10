Český souboj na Turnaji mistryň. Kvitová se s Plíškovou utkají už ve skupině

SINGAPUR České tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková jsou na Turnaji mistryň v Singapuru společně v Bílé skupině. O postup do semifinále budou hrát s obhájkyní titulu Dánkou Caroline Wozniackou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Rozhodl o tom dnešní los. Hrát se začne v neděli 21. října.

Los základních skupin tenisového Turnaje mistryň v Singapuru: Červená skupina: Angelique Kerberová (1-Něm.), Naomi Ósakaová (3-Jap.), Sloane Stephensová (5-USA), Kiki Bertensová (8-Niz.)

Bílá skupina: Caroline Wozniacká (2-Dán.), Petra Kvitová (4-ČR), Elina Svitolinová (6-Ukr.), Karolína Plíšková (7-ČR).

„Všechno jsou to skvělé hráčky a jsou tu proto, že měly výbornou sezonu. To znamená, že bez ohledu na los bude každý zápas těžký a já se musím dobře připravit. Není tu lehká soupeřka, tím to bude napínavější,“ řekla Kvitová.

“Se všemi už jsem hrála, znám je. Je tam obhájkyně Wozniacká, to bude složité. Stejně jako Kvitová, tu jsem ještě nikdy neporazila. Snad budu hrát nejlépe, jak dovedu, a uvidíme,“ prohlásila Plíšková.

V Červené skupině jsou nejvýše nasazená Angelique Kerberová z Německa a tři debutantky na vrcholu sezony - vítězka US Open Naomi Ósakaová z Japonska, Američanka Sloane Stephensová a Kiki Bertensová z Nizozemska.

Vítězka Masters z roku 2011 Kvitová situaci s krajankou ve skupině zažila. V roce 2015 porazila v posledním utkání Lucii Šafářovou a prošla do semifinále. „Bude to soupeřka jako každá jiná,“ řekla Kvitová už dříve k možnému střetu s Plíškovou.

Kvitová porazila Plíškovou ve všech třech vzájemných zápasech na okruhu WTA. Letos se střetly v Madridu a Kvitová v semifinále zvítězila 7:6 a 6:3.



Levou rukou hrající Kvitová umí i na Svitolinovou, kterou zdolala sedmkrát a prohrála jen jednou. Nejčastěji hrála s Wozniackou a s letošní královnou Australian Open má pozitivní bilanci 8:5. Loňská semifinalistka Plíšková má naopak s Dánkou poměr vzájemných zápasů 3:6, zato Svitolinovou porazila pětkrát ze sedmi zápasů.



Problémy zad vyřadily ze hry Simonu Halepovou z Rumunsku, která má přes neúčast v turnaji jistotu, že si udrží pozici světové jedničky.