Český tenisový souboj skončil překvapením. Bouzková vyřadila favorizovanou Kvitovou

New York Český souboj v druhém kole tenisového turnaje v New Yorku překvapivě vyhrála Marie Bouzková, jež porazila 2:6, 7:5, 6:2 nasazenou šestku Petru Kvitovou. V generálce na US Open tak vypadla i druhá česká favoritka, poté co v neděli také ve svém úvodním duelu prohrála turnajová jednička Karolína Plíšková.

Bouzková s Kvitovou se utkaly poprvé v kariéře. Zatímco mladší z dvojice již odehrála před dvěma týdny tři zápasy na turnaji v Lexingtonu, čerstvá třicátnice Kvitová se na WTA Tour představila poprvé od konce února, kdy podlehla ve finále v Dauhá Aryně Sabalenkové. Během pětiměsíčního přerušení profesionální sezony kvůli pandemii koronaviru dvojnásobná wimbledonská šampionka mimo jiné vyhrála turnaj O pohár prezidenta ČTS a představila se na dvou exhibičních turnajích v Německu.

„Ve druhém setu jsem měla zápas ve svých rukou. Udělala jsem ale pár lehkých chyb a ztratila koncovku, která by měla jít normálně na moji stranu. Nezvládla jsem to, ale tak to je,“ řekla Kvitová. „Byl to první ostrý zápas po dlouhé době. Hrála jsem pár exhibičních zápasů v Česku, ale je to pořád trochu jiné,“ dodala.

wta @WTA The young on the @MarieBouzkova takes it over Kvitova, 2-6, 7-5, 6-2. #CInCyTENNIS https://t.co/YrXfYbAVnJ oblíbit odpovědět Dvanáctá hráčka světa Kvitová získala poměrně hladce první set, ale dvaadvacetiletá Bouzková v druhé sadě srovnala krok. Za stavu 5:4 byla papírová favoritka dva míčky od vítězství, 48. tenistka žebříčku ale podání udržela a sama naopak v dalším gamu Kvitové vzala servis a set dopodávala.

Karolína Plíšková po rychlém konci: Mělo by mi to tu sedět. Ale pořád si zvykám Mladá Češka v třetí sadě působila živějším dojmem a od stavu 2:2 kráčela cílevědomě za výhrou. Kvitová ještě závěr zdramatizovala, v osmém gamu odvrátila čtyři mečboly, ale při pátém poslala return za základní čáru a Bouzková po více než dvou a půl hodinách slavila jedno z nejcennějších vítězství kariéry. V třetím kole se pražská rodačka Bouzková utká s Estonkou Anett Kontaveitovou.