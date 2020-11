Cesta zpátky na vrchol? Djokovič chce na Turnaji mistrů ukončit půst: Chci to tu vyhrát

Srbský tenista Novak Djokovič ještě před pár lety patřil mezi neporazitelné favority Turnaje mistrů. Po čtyřech vítězných finále v řadě však přišlo období půstu. Vrátí se letos zpátky na vrchol?

Světová tenisová jednička má na svém kontě nespočet titulů a letos by před koncem sezony k triumfu na Australian Open rád přidal ještě jeden z těch nejvýznamnějších. Podařit se mu to může na Turnaji mistrů, kde dnes vstoupí do bojů ve skupinové fázi duelem s argentinský debutantem Diegem Schwartzmanem. Závěrečný turnaj sezony je jeho oblíbeným. Dřív v něm nebyl k zastavení, v letech 2012 až 2015 tento prestižní podnik ovládl hned čtyřikrát. Od té doby ale nic.

Třiatřicetiletý tenista je s pěti vybojovanými tituly na Turnaji mistrů společně s Ivanem Lendlem a Petem Samprasem na druhém místě za Rogerem Federerem. Právě toho letos může dohnat. „Turnaj mistrů je pravděpodobně největší událostí, kterou v našem sportu pořádáme. Je to hlavní výzva sezony, čelit osmi nejlepším mužům roku v rámci skupinové fáze,“ řekl Djokovič ještě před začátkem turnaje, který včera odstartoval v repríze loňského finále Dominic Thiem výhrou nad obhájcem titulu Stefanosem Tsitsipasem 7:6, 4:6 a 6:3.

Po plodných letech se však srbské hvězdě přestalo dařit. V roce 2016 podlehl ve finále Andymu Murraymu. Do závěrečného klání se pak probojoval ještě před dvěma lety, tehdy ale nestačil na Alexandera Zvereva. „Chci tu vyhrát každý zápas, do kterého se dostanu, a pokusím se dosáhnout až na trofej. Chci to vyhrát stejně jako všichni ostatní tady,“ hlásí letos.

Turnaje mistrů se účastní osm nejlepších tenistů sezony, a tak ani Djokovič coby muž číslo jedna nebude mít cestu lehkou. „Do turnaje jsem vstoupil s vědomím, že mám do konce roku pozici jedničky zajištěnou, takže ze mě spadla část tlaku. V každém případě to ale nemění nic na tom, v co doufám, že se mi zde podaří dosáhnout,“ slíbil fanouškům.

Právě Djokovičovi nejvíc věří i sázkové kanceláře, které ho s kurzem 2,64 postavily do role favorita. První výzvu bude plnit již dnes odpoledne, kdy se postaví proti Diegu Schwartzmanovi. Ač má s Argentincem zatím kladnou bilanci 5:0, sám ví, že není radno nikoho podceňovat, na Turnaji mistrů to pak platí dvojnásobně. „Diego je letos ve skvělé formě, má za sebou nejlepší sezonu svého života a plně si zaslouží být součástí tohoto turnaje. Velmi si ho vážím, je to divoký soupeř a jeden z nejrychlejších hráčů na Tour,“ uvědomuje si.

Kromě Djokoviče se Schwartzmanem na turnaji o titul ve dvouhře usilují také Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvěděv, Alexander Zverev, Andrej Rublev a v neposlední řadě i obhájce Stefanos Tsitsipas. „Zverev a Medvěděv jsou pravděpodobně v nejlepší formě. Vyhráli dva turnaje v řadě a hráli v Paříži ve finále. Mají podobné styly a musíte být v nejlepším rozpoložení, abyste je porazili,“ ví Srb, jak náročná cesta na vrchol to bude.

Turnaj mistrů se stejně jako v minulých ročnících koná v londýnské O2 areně, letos je však, ostatně jako ostatní velké akce, bez diváků. „Bude divné loučit se na závěru turnaje bez davů,“ mrzí ho. I tak ale udělá první poslední, aby se vrátil zpátky na vítěznou vlnu.