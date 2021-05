Stal se zázrak, promrzlí čeští horolezci letí domů. Komplikovaný sestup z himálajské ‚Barušky‘ zvládli

PRAHA Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh zvládli komplikovaný sestup z himálajské sedmitisícovky Baruntse, pod jejímž vrcholem byli kvůli nepříznivému počasí uvězněni téměř čtyři dny. Oba muže vyzvedl vrtulník, který je přepraví do Káthmándú.

Na facebooku to uvedla Holečkova přítelkyně, podle níž se horolezci dostali do bezpečí a jsou na cestě domů. „Jsou vyčerpaní, ale v pořádku,“ napsala.



Holeček s Grohem zdolali Baruntse podle webu lezec.cz novou cestou severozápadní stěnou. Expedici v severovýchodním Nepálu zahájili před téměř třemi týdny. Po dosažení vrcholu 7129 metrů vysoké hory v úterý dvojici zastihlo špatné počasí a horolezci uvízli ve sněhové vánici, mlze a s tenčící se zásobou potravin.

Z nuceného bivaku v nadmořské výšce 7000 metrů se dostali až v sobotu, kdy se jim podařilo sestoupit o 1100 výškových metrů do míst, odkud je mohla vyzvednout helikoptéra. Jejich kamarádi a příznivci horolezectví sledovali téměř online jejich boj.

V cestě duu zkušených českých horolezců domů stála takzvaná „bílá tma“. „Peklo na vrcholu“ začalo pro oba v úterý, kdy zdolali vrchol „Barušky“, jak sami Baruntse nazývají.

Ještě předtím viděli zbytky stanu, který už částečně zarostl do sněhu a pohřbil zde některou z předchozích neúspěšných výprav. „Vybavil se mi ten smutný příběh mých dvou kamarádů Petra a Kuby, kteří sem před lety přijeli se stejnou myšlenkou jako my. Něco se ale pokazilo a od té doby je již nikdo neviděl,“ napsal do svého facebookového deníku Holeček a připomněl Petra Macholdu s Jakubem Vaňkem, kteří se na úbočí této hory ztratili před osmi lety.



Ještě ve čtvrtek přitom mluvili o případné záchraně jako o zázraku. Předpověď nevěstila nic dobrého, všechnu naději upínali k sobotě, kdy mělo vysvitnout slunce. Teď jsou na cestě domů.