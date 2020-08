Čeští junioři nás nakazili, zlobí se Švýcaři. S nemocným hráčem přijeli nevědomě, potvrdil svaz

Curych Švýcarská hokejová reprezentace do 17 let musí po přátelských zápasech s Českem do karantény kvůli dvěma koronavirem nakaženým hráčům. Švýcaři tvrdí, že není pochyb o tom, že se tak stalo právě kvůli Čechům. Ti, jak potvrdil hokejový svaz, už s jedním nemocným hráčem na turnaj do zahraničí nevědomky odjížděli. Ke konci minulého týdne bylo v české mládežnické reprezentaci dvanáct pozitivních případů.

Česko sehrálo se Švýcarskem tři přípravné zápasy v Zuchwilu mezi 23. a 25. červencem, dvakrát vyhrálo (6:0, 7:1), jednou prohrálo (1:2P).

Jenže více než výsledek nyní obě strany řeší covid-19. Lékaři bernského kantonu poslali v neděli do karantény reprezentaci do 17 let a dva juniorské týmy SCB Future a SCL Tigers, kam se nakažení hráči po akci vrátili. Informaci o tom přinesl web swissinfo.cz.

„Junioři se samozřejmě nakazili během přátelských utkáních s Čechy,“ cituje web mluvčího tamního ředitelství pro zdraví a blahobyt Gundekara Giebela. O svém tvrzení nepochybuje, protože měl celý švýcarský tým včetně trenérů - na rozdíl od českého mužstva - podstoupit dva dny před turnajem testy. A všechny měly vyjít negativně.

„Čeští hráči testováni povinně nebyli. Někteří tak učinili individuálně nebo v klubech,“ říká svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

V české reprezentaci se pozitivní případ prokázal už koncem července po návratu domů. Na konci minulého týdne se koronavir objevil u dvanácti lidí - hráčů i členů realizačního týmu.



„Jeden z našich hráčů si to podle mých informací bohužel přivezl z domova. Jak se to ale následně šířilo, to už pochopitelně teď nezjistíte,“ vysvětluje Zikmund. „Proto jsme zrušili srpnové akce, abychom neohrozili naše a zahraniční hráče.“

Svaz odvolal zbylý letní program včetně Českých her v Brně. Situace se zkomplikovala i kvůli pozitivním testům u členů reprezentačního týmu do 20 let, jejich počet přesáhl už v pátek desítku jedinců.