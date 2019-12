Čeští sportovci budou trávit Vánoce v zahraničí. Někteří na exotické dovolené, jiní budou hrát zápasy

PRAHA Tři nejlepší čeští sportovci roku 2019 stráví vánoční svátky v dalekém zahraničí. Basketbalistu Tomáše Satoranského čeká stejně jako hokejistu Davida Pastrňáka ještě v předvečer Štědrého dne zápas v severoamerické lize, judista Lukáš Krpálek zase odletěl s rodinou na dovolenou do Thajska a Vánoce si netradičně udělal už v sobotu.

„Budou to úplně jiné Vánoce. Bude to poprvé, co je budu trávit takhle v zahraničí. Ale tím, že jsme si je udělali o chvilku dřív, to nebude úplně taková změna,“ řekl novinářům Krpálek.

„Měli jsme normálně bramborový salát, kapra. Cukroví je už skoro snědené, protože jsme věděli, že jedeme pryč, tak jsme nechtěli, aby toho moc zbylo.“



„Těším se, že si konečně pořádně užiju rodiny, protože když jsem v Čechách, pořád jezdím na tréninky, na rehabilitace, na různé akce.“

„Pořád to mám rozkouskované, takže kolikrát s rodinou nejsem tak často. Teď budeme mít vlastně 16 dní pospolu. Cesta s malými dětmi je náročná, ale pak budeme mít dva týdny krásné dovolené,“ dodal mistr světa, který zvítězil v tradiční novinářské anketě Sportovec roku.

Také další dva v pořadí budou na svátky daleko od vlasti.

Satoranský v noci na úterý středoevropského času odehraje s basketbalisty Chicaga utkání NBA v Orlandu, Pastrňáka zase čeká s Bostonem domácí zápas NHL proti Washingtonu.

„Tenhle rok to budou první Vánoce pro naši dceru, tak i kvůli ní budeme chtít dodržet co nejvíc tradic z Česka. Kapra asi mít nebudeme, nejsme úplně jeho největší příznivci. Já si 24. prosince večer dám řízek a bramborový salát,“ uvedl Satoranský.

Vladimír Coufal

I řada fotbalistů bude na Štědrý den mimo republiku. Někteří odpočívají po podzimní sezoně na zahraniční dovolené jako třeba slávistický bek Vladimír Coufal, který je s rodinou na Zanzibaru.



Brankáře Tomáše Vaclíka zase čekají druhé Vánoce ve Španělsku, kde chytá za Sevillu.



„Těšíme se, stromeček máme nastrojený už od 1. prosince. Je samozřejmě umělý, protože ty živé jsem tady nikde prodávat neviděl,“ uvedl Vaclík.

„Dárky tady nosí Papá Noel a Španělé si část z nich rozbalují 25. prosince a zbytek na Tři krále, takže tradice je jiná. My si to ale zase uděláme podle sebe.“

„Budeme tady mít kamarády z Česka, takže si to zase užijeme. Bude klasický bramborový salát a já si trochu odpočinu. Dovolenou ale máme jen týden a já během ní ještě nemůžu úplně vypnout, protože hrajeme už 3. ledna,“ dodal reprezentační gólman.

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý pózuje fotografům.

Kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý na Vánoce nezahálí a každoročně si chodí s bývalými slávistickými hráči zahrát na umělou trávu do Edenu.



„Zhruba posledních 20 let se každý Štědrý den dopoledne sejdeme s kamarády, co jsme hráli - Nečas, Kuka, Suchopárek, Šmicer. Bývalý kustod Venca Petrák má ten den narozeniny, tak to i vzniklo a teď je to taková tradice,“ uvedl Šilhavý.

„Zahrajeme si 2x30 minut, pak jdeme do hospůdky, rozebereme to, dáme si jedno nealko a jdeme domů. Přijdeme k hotovému.“

„Kapra nezabíjím. To vše dělá manželka. Teda teď už si ho nechá zabít, ale dřív ho vždy zabíjela. My jsme vždy šli s dětmi někam na stranu do druhé místnosti, tak si ze mě vždy dělala srandu. Mám šikovnou ženu, dobře jsem si vybral,“ dodal s úsměvem.

Tradičně nabitý program mají kolem Vánoc hokejisté. Dokonce přímo na Štědrý den by měli v KHL hrát reprezentanti Andrej Nestrašil, Tomáš Filippi a Jiří Sekáč a na lavičce coby asistent trenéra stát Jiří Kalous.



Třinečtí hokejisté 25. prosince odletí na Spenglerův pohár do Davosu.

„Jsem už dost starý a nepamatuji, kdy naposledy jsem měl coby profi hráč okolo Vánoc víc volných dnů na odpočinek,“ uvedl třinecký kapitán Martin Adamský.

„Už to nějak nevnímám, protože bohudík se mohu živit právě hokejem. Hned 25. prosince ráno se sbalíme, rozloučíme se s rodinami, sedneme dopoledne do letadla, kde si snad užijeme dárečky,“ dodal.