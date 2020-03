Chabib se má i přes virus postavit Fergusonovi. Zápas někde na planetě bude, doufá šéf UFC

Praha Za posledních pět let se domluvil zápas mezi Rusem Chabibem Nurmagomedovem a Američanem Tonym Fergusonem čtyřikrát, z různých důvodů se pokaždé zrušil. Elitní duel MMA měl vyjít letos v dubnu na pátý pokus. Jenže světem se šířící pandemie koronaviru tuhle šanci stáhla na minimum. Pomůže ruský prezident Putin nebo muslimský svět?

Při představě, že k jejich souboji nedojde, se prezidentovi UFC Danu Whiteovi rosí čelo. „Novináři se teď chovají jako naprostí debilové. Celé se to snaží zkazit, tak jsem je poslal všechny do háje. Zápas prostě někde na této planetě bude!“ chrlil ze sebe v pondělí.

O měření sil dvou nejlepších zápasníků lehké váhy do 70 kilogramů nechce přijít. Nurmagomedov ještě nikdy neprohrál (28 vítězství), Ferguson už sedm let taky jen vyhrává. Jejich střet je vysněný.

Původně je měli vidět fanoušci 18. dubna v newyorském Brooklynu, kvůli tvrdým opatřením proti koronaviru hledá organizace už měsíc náhradní prostory. Florida, Mexiko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Afrika nebo snad na lodi v mezinárodních vodách?

Nejde jen o to domluvit místo. Náročný úkol je i to, jak dostat slavného Dagestánce z Ruska. „Jsem v izolaci a pokračuju v tréninku, jen nevím na co,“ vzkázal přes sociální sítě.

Oficiálně nemůže cestovat, stát zavřel hranice. Naděje se proto upíná k prezidentu Vladimiru Putinovi, jenž se s Nurmagomedovem a jeho otcem několikrát už setkal a navázal přátelské vztahy. Buď by pomohl uspořádat galavečer v Rusku, nebo by zařídil výjimku pro vycestování zápasníka a jeho týmu.

„Schováváš se, to tě nezachrání. Přestaň se vymlouvat a nevyhýbej se souboji,“ zlobí se Ferguson.

Proč duel nedomluví na jiný termín? Těžko. Nurmagomedov je věřící muslim, dodržuje ramadán (od 23. dubna do 23. května) a do půlky července odmítá zápasit, zotavuje se z půstu. Podzim je prostě moc daleko a šestým termínem pro očekávaný duel by UFC riskovalo.

Poprvé se oba borci měli utkat v prosinci 2015, ale šest týdnů předtím si Nurmagomedov zlomil žebro (měl tehdy bilanci 22-0). V roce 2016 odstoupil Ferguson, jedenáct dnů před zápasem mu doktoři našli krev v plicích.

V březnu 2017 za zrušení mohl opět Rus. V den vážení skončil kvůli drastickému shazování v nemocnici, měl se přitom bít o titul prozatímního šampiona. Čtvrtý pokus skončil fiaskem na apríla 2018. Ferguson zakopl při rozhovoru s televizí o kabel a zranil si týden před duelem koleno.



Zakletý zápas, že?

A zřejmě nedopadne ani pátý termín letošního dubna, přestože optimisti dál věří. UFC pro jistotu shání pro Fergusona náhradu. Novinář z ESPN píše o Justinu Gaethjem, objevila se i jména jako Dustin Poirier a Conor McGregor.

Těžko si představovat, jaká jednání za zavřenými dveřmi probíhají. Slavná organizace UFC má ohromnou moc, sahá až k politickým špičkám - k prezidentu Spojených států Donaldu Trumpovi, již zmíněnému Putinovi nebo k arabským šejkům.

Žádný kout světa pro ni není daleko. Nurmagomedov je navíc hýčkaný šampion, ten, co zlomil McGregora a získal podporu fanoušků po celém světě. Zejména v tom muslimském. Na stejném galavečeru má mimochodem zápasit i Machmud Muradov, uzbecký zápasník žijící v Česku.