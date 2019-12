Charvátová zazářila ve sprintu šestým místem, celkové vedení si upevnila Wiererová

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprinty:

Ženy (7,5 km):

1. Wiererová (It.) 21:26,5 (1), 2. Tandrevoldová (Nor.) -5,9 (0), 3. Mironovová (Rus.) -18,3 (1), 4. Fialková (SR) -22,1 (0), 5. Öbergová (Švéd.) -24,3 (1), 6. Charvátová (ČR) -29,3 (1), 7. Olsbuová Röiselandová -32,4 (2), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -33,7 (2), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -34,7 (0), 10. Bescondová (Fr.) -38,2 (0), ...17. Jislová -53,4 (0), 32. Kristejn Puskarčíková -1:14,7 (2), 35. Davidová (všechny ČR) -1:21,5 (2).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 24 závodů): 1. Wiererová 156, 2. Tandrevoldová 113, 3. Olsbuová Röiselandová 112, 4. Öbergová 101, 5. Simonová (Fr.) 95, 6. Häckiová (Švýc.) 93, 7. Davidová 84, ...22. Charvátová 49, 24. Kristejn Puskarčíková 49, 39. Jislová 24.