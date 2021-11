Chce vítězit a poznat Krpálka. Čínskému bojovníkovi přináší štěstí i česká manželka

Na jedné straně zkušený Francouz Konmoh Deh, na straně druhé sedmadvacetiletý rodák ze Žluté Hory v čínské provincii Anhui. Toť hlavní menu MMA galavečera při návratu bojových sportů do Kongresového centra po více než patnácti letech.

„Vím o historii bojových sportů a Kongresového centra, moc si vážím toho, že mohu na tomto místě zápasit a v hlavním souboji. Zároveň vím, že výkonnostně na to mám a že poskytnu lidem skvělou show,“ rozpovídal se Lü Kai alias „Lukáš“ pro web organizace I Am Fighter (IAF).

„Anglickou verzi mého jména Lukas mi vybrala manželka, když jsem začal zápasit v MMA, aby si cizinci mé jméno lépe zapamatovali. No a česká verze se pak vyloženě nabízela, zní to podobně jako mé čínské jméno,“ vysvětluje přezdívku sympaťák, který začínal s judem.

Vydržel u něj deset let, ale... „Olympijské sporty vám v Číně na živobytí moc nevydělají. Za celou kariéru jsem vydělal v přepočtu asi deset tisíc korun, z čehož šla stejně většina na tým a trenéry,“ vrací se do minulosti.

A poté přidává na vysvětlenou: „Pokud patříte do nějakého profesionálního týmu, tak je o vás kvalitně postaráno. Pomohou vám dostat se na školu, někteří dostávají plat, jen nemáte žádné volno, tak jeden týden v roce. Pokud jedete sám na sebe, nikdo vám s ničím nepomůže.“

Navíc v nejlidnatější zemi světa je pochopitelně obrovská konkurence. Lü Kai se stal v roce 2014 judistickým mistrem země ve váhové kategorii do 73 kg. Když dorazil na šampionát, jen v jeho váze bylo 70 zápasníků.

Před sedmi lety mu k triumfu pomohlo i jeho nově objevené štístko – budoucí manželka Katka, která vyrazila z Česka studovat na Šanghajskou sportovní univerzitu a trénovat čínská bojová umění.

„Potkávali jsme se v halách či posilovně. Jednou jsme se po tréninku zapovídali a bylo to,“ usmívá se mladý muž, který už skoro rok žije na pražských Dívčích hradech. Nyní už s manželkou Katkou, se kterou jsou v očekávání prvního potomka. Syna.

„Strašně se těším, ale také jsem trochu nervózní. Nová zkušenost, moc jsem si ale syna přál, protože doufám, že půjde v mých stopách a bude z něj zápasník,“ přeje si člen elitního Renegade Prague Gym (RPG).

Jako odpadlík (překlad slova renegade) se ale rozhodně necítí. „V Česku se mi moc líbí. Všude blízko do přírody, pomalejší rytmus života, přátelští lidé, čisté a zdravé jídlo, což je pro mě jako sportovce důležité. Doma jsme často chodili trénovat po práci a měli jedno jídlo denně, to nejlevnější.“

Česky se učí kvůli synovi

Zároveň pilně pracuje na češtině. „Rád bych rozuměl svému dítěti a také bych si chtěl povídat s rodiči své ženy. Ale váš jazyk je těžký, v čínštině nemáme žádné rody a slova jsou hodně dlouhá. Ale pomáhají mi také kluci v gymu. Sice samé sprosťárny, ale i to se musí umět,“ rozesměje se.

Znamená to, že v Česku natrvalo zakotví? „Vše podřizujeme mé kariéře. Chceme žít tam, kde budu mít nejlepší podmínky na trénink. Cítím šanci, které by bylo škoda nevyužít,“ přiznává s odhodláním v hlase. Ostatně v jeho případě nejde jen o fráze.

Když skončil s judem, první dva zápasy v MMA prohrál, třetí skončil bez výsledku pro zranění. Některé výhry mu mezinárodní MMA weby ani neevidují. „V čínské komunitě bojových sportů je spousta černoty, smlouvy se často mění bez vědomí zápasníků (pokud nějakou dostanou), žádné pojištění, je to hodně nejisté odvětví,“ vysvětluje.

Přesto vytrval, po prvních nezdarech zapsal šest výher v řadě, má smlouvu se show Dana Whitea, prezidenta UFC, skrze kterou lze získat v této lize smlouvu, manažersky jej zastupuje Paradigm Sports.

Jedna z největších sportovních agentur světa stojí například za fotbalistou Jozym Altidorem či bojovníky Conorem McGregorem a Jiřím Procházkou.

Český „Lukáš“ by se ale rád potkal s jiným jeho krajanem - Lukášem Krpálkem. „Bylo by mi ctí se s ním někdy setkat osobně, je to obrovská osobnost světového juda. Mnozí lidé nevěří v praktické užití juda v MMA, já jim chci ukázat opak. Hodlám zapisovat už jen výhry,“ dodává odhodlaně.

Kdo ví, třeba si splní zítra oba cíle – tedy výhru a také setkání s Krpálkem, který se na jedné akci IAF letos na podzim objevil.