Bojkot je ‚vadou na kráse‘. Napětí okolo olympiády podtrhlo trend posledních let

DOSAVADNÍ BOJKOTY OLYMPIJSKÝCH HER ■ 1956– tři státy (Švýcarsko, Španělsko a Nizozemsko) se odmítly zúčastnit letních her v Melbourne na protest proti potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956. Egypt, Libanon a Irák nevyslaly sportovce kvůli suezské krizi. ■ 1976 – na letní olympijské hry v Montrealu odmítla přijet většina afrických států, a to oficiálně na protest proti startu novozélandských ragbistů. Předtím startovali v Jihoafrické republice, jež byla v roce 1970 vyloučena z Mezinárodního olympijského výboru kvůli režimu apartheidu. ■ 1980 – Spojené státy a 64 dalších západních zemí odmítly přijet na letní olympiádu do Moskvy, a to kvůli sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979. Britové, Švýcaři nebo Rakušané však do Moskvy odcestovali. ■ 1984– patnáct států východního bloku v čele se Sovětským svazem odmítlo přijet na letní olympiádu do Los Angeles. Oficiálním důvodem byly obavy o bezpečnost sportovců, k bojkotu se nepřipojily Rumunsko, Jugoslávie a Čína. ■ 1988 – komunistická Severní Korea nevyslala sportovce na letní olympiádu v jihokorejském

Soulu, neboť údajně nebyla přizvána

jako spolupořadatel. Připojily se k ní Etiopie, Kuba a Nikaragua.