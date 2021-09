Olympionici hodnotili kauzu nešťastného letu do Tokia. Nic jsme neporušili, shodli se

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval na tiskové konferenci ČOV k událostem kolem leteckého speciálu na olympijské hry do Tokia, z něhož bylo šest členů české olympijské výpravy včetně čtyř sportovců pozitivně testováno na koronavirus. foto: ČTK

Necelý měsíc poté, co olympijský oheň v japonském Tokiu dohořel, se v sídle České národní banky sešel výkonný výbor Českého olympijského výboru. Ten pochopitelně řešil i problémový charterový let do Tokia, při kterém se nakazilo šest lidí. Výsledek? Podle výkonného výboru ČOV žádnou chybu neudělal, žádná pravidla neporušil. ČOV se bude najít cestu, jak podpořit sportovce, kteří na koronavirus v Tokiu doplatili.