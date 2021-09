Covidový let do Tokia. O olympioniky už dávno nejde, Kejval i Neusser štěpí sport osobním sporem

Na to a další otázky se pokusíme odpovědět na dalších řádcích, na kterých zmapujeme, co se v následujících dnech a týdnech dělo.

Zainteresované strany

Předně poškození sportovci, jejichž pětileté úsilí přišlo vniveč. Platí to i pro dvojici Ondřej Perušič, David Schweiner (prvně jmenovaný se také nakazil), kteří sice do olympijského turnaje se zpožděním nastoupili, jejich ambice ale kvůli tomu ztratily na původní hodnotě.

Markéta Nausch Sluková kvůli odloženému Tokiu sama odložila plánovaný pokus o založení rodiny s manželem a trenérem Simonem Nauschem. Cyklista Michal Schlegel má sice vrcholů během roku více, pro zástupce tohoto sportu není olympiáda na prvním místě, dlužno ale dodat, že šestadvacetiletý rodák z Ústí nad Orlicí jezdí za kontinentální tým, takže pro něj není samozřejmostí účast třeba na Tour, Giru či Vueltě. A stolní tenista Širuček? Ten už olympiádu málem oplakal při kvalifikacích, nakonec se ale na ni senzačně na poslední chvíli probojoval, aby se nakonec v Tokiu nedostal ani mimo areál letiště.



„Tentokrát se na hry připravovali pět let, pro většinu je to vrchol kariér, přesto zatím není jasné, kdo za to ponese zodpovědnost. Jim to už neuskutečněné sny nevrátí, je to ale důležité směrem k Pekingu 2022, zimní hry se totiž blíží. A je nemyslitelné, aby se něco podobného opakovalo,“ řekl v úterý serveru Lidovky.cz Jakub Janda, bývalý špičkový skokan na lyžích a nyní 1. místopředseda sněmovního podvýboru pro sport.



Co se vlastně stalo?

Ze 42 členů výpravy, kterou vyslal Český olympijský výbor (ČOV) do Tokia vládním speciálem, se šest během letu nakazilo koronavirem, konkrétně mutací delta. Jako první měl pozitivní test po příletu lékař Vlastimil Voráček, který měl mít dle dobře informovaných zdrojů nakažené i ze svého blízkého okolí. „Z indicií, které máme ale nemusí být tento člověk oním pacientem 0, jak se v médiích spekuluje,“ řekl v pondělí na tiskové konferencí šéflékař ČOV Jiří Neumann.

Je ale otázkou, z jakých indicií vychází. Jedinou pádným argumentem může být genová sekvenace. „Zažádali jsme o ni my skrze ministerstvo zahraničí, zažádal o ni ČOV, dostali jsme zatím jen papír, který informoval o tom, že cestující se nakazili mutací delta, což pro nás není nová a ničím důležitá informace. Zda dojde k tomu klíčové rozboru, to bohužel nevím, ale pro nás konkrétně to není důležité,“ řekla pro Lidovky.cz Zdeňka Jágrová, hygienička hl. města Prahy, která provádí nezávislé šetření celého případu.



ČOV každopádně otestoval dle příručky MOV (Mezinárodní olympijský výbor) všechny účastníky letu 96 a 24 hodin před nástupem do letadla PCR testy, všem vyšly negativní výsledky. ČOV opakovaně ve svých zprávách uvádí, že v prevenci nepochybilo, dokonce postupovalo nad rámec protokolů. „Já se ale pana Kejvala (předseda ČOV) například ptal, proč neudělali ještě antigenní testy při nástupu do letadla, které mohly třeba někoho už odhalit, na což mi nebylo odpovězeno,“ reagoval na poslední zprávu ČOV Janda.



Dle známých skutečností každopádně došlo k hygienickým pochybení na palubě čtrnáctihodinového letu. A to v řadách cestujících. To zaznělo z první vyšetřovací zprávy ČOV, to zaznělo od hygieny a také od sportovců. „Personál vše, co měl dodržel. U cestujících to bylo trochu jiné, což nám potvrdili všichni nakažení sportovci, se kterými jsme po příletu postupně mluvili,“ potvrdila Jágrová.



Vyšetřování a závěry, kdo nese zodpovědnost?

A právě v tomto bodu nyní zuří hlavní boj. „Osobní a neprofesionální,“ řekl pro Lidovky.cz Jan Birke, poslanec za ČSSD a člen sněmovního podvýboru pro sport. Jeho slova mířila na Kejvala, na šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera a také na Miroslava Janstu, předsedu České unie sportu (ČUV), což je největší sportovní spolek u nás, který Kejvala dlouhodobě kritizuje.

Neusser totiž ještě před koncem her naznačil, že se po příletu do Tokia lhalo se seznamem blízkých kontaktů prvního pozitivního (Voráčka) pro místní hygienu. Kejval jeho slova a chování za to po příletu označil za „největší špínu, kterou kdy ve sportu zažil“. Zároveň přidal, že se sportovci ČOV neustále komunikuje, že s nimi řeší už i případné odškodnění za zhatění jejich olympijských snů.



Následně ale dodává, že tak ČOV jako zapsaný spolek nemůže činit ze svých příjmů, ale že se snaží najít cestu. Stejně tak pronesl, že ČOV nemůže za zjevná pochybení na palubě letadla své zaměstnance potrestat a že sportovci podepisují smlouvy, ve kterých potvrzují, že cestují na hry a zpět na vlastní riziko.



„Ano, to je pravda, ale tak je to s každou sportovní událostí. A hlavně jsou to výmluvy, stejně jako slova pana Kejvala, že on na palubě toho letadla nebyl. ČOV požádalo skrze NSA ministerstvo, aby mohlo vyslat vládní speciál a jeho jedinou povinností je dostat sportovce v pořádku na místo konání olympiády a zpět. A v tom selhalo. Zatím od nich slyšíme jen samé výmluvy, co nejde a proč,“ řekl Janda.



„Z toho, co zaznělo na podvýboru je zřejmé, že ČOV s poškozenými sportovci nekomunikuje,“ přidal se Birke, Neusser pak doplnil, že „po měsíci, kdy je napadán Kejvalem, že lže a neprávem ho obviňuje z podvodu nyní sportovci parlamentu potvrdili, že se se zasedacím pořádkem podvádělo“. Reakce šéfa ČOV: „Asi jsme oba byli na jiném jednání.“



„Já nemohu spekulovat, nevím, jaké požadavky má japonská hygiena, co je pro ně důležité, rozhodující. Nemohu za mluvit za ně, opravdu. A jak jsem řekla, pro naše šetření to není důležité,“ odpověděla Jágrová na přímý dotaz serveru Lidovky.cz, zda z jejich závěrů lze vyvodit, že ČOV odevzdala po příletu do Tokia jiný seznam blízkých kontaktů Voráčka, aby ochránila sportovce před povinnou dvoutýdenní karanténou, pokud by nebyli nakonec nakažení. Respektive zda by ona na jejich místě dle seznamu, který má k dispozici, je do karantény poslala.



A byť i další účastníci jednání podvýboru nechtěli mluvit konkrétně, jejich reakce jsou více než výmluvné. „Z těch informací, co zazněly hlavně od sportovců ohledně letu a dění na letišti v Tokiu, nám všem doslova spadla čelist,“ řekl Birke. „To, co zaznělo bylo až neskutečné, šokující,“ doplnil jej Janda. Oba pak spolu s dalšími zúčastněnými pěti členy podvýboru odhlasovali, že závěry ČOV jsou neúplné a je třeba pokračovat ve vyšetřování.



Shodně ale dodali, že jsou jen poradním orgánem sněmovny a ČOV zapsaným spolkem, takže mu nic nařizovat nemohou. Kdo tedy má páky ČOV?



Výkonný výbor, který se ale v pondělí dle slov Kejvala nesl v poklidném a přátelském duchu. A to přesto, že je jeho členem Marek Pakosta, předseda volejbalového svazu, pod který spadají poškozené plážové volejbalistky a který už zároveň deklaroval, že bude žádat od ČOV finanční odškodnění.



A pak NSA, jenže z pozice síly, konkrétně peněz, které ze státní poklady sportu rozděluje. Právě zde ale zakopaný pes. Kejvalovi jeho hrdost zatím nedovolila sklopit hlavu, případně uznat chybu, což je zároveň i chyba protistrany, která na něj nejdříve ostře zaútočila (byť třeba oprávněně), neustále opakovala, že její zbraní jsou právě peníze, aby následně i na doporučení premiéra Andreje Babiše sundala nohu z plynu.



Jenže to už bylo pozdě. A v tuto chvíli není ani jedna strana ochotna udělat vstřícný krok v podobě zvednutí telefonu a najít – třeba i skrze ony peníze – shodu a kompromis. Tak, aby ukázali, že jim jde skutečně o sport a sportovce, nikoliv mocenský boj. Ostatně to potvrdil i Birke: „Během celého jednání mezi nimi k žádné vzájemné komunikaci před námi nedošlo.“



Pochopí to jedna ze stran, nebo budou v současném trendu pokračovat tak dlouho, než poškozené sportovce přestane bavit a buď svoji snahu o pravdu a odškodnění vzdají, nebo se vše přenese do soudních síní?