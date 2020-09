Covington v euforii. Po výhře v UFC mu zavolal Trump, pak se navážel do hvězdy NBA

Americký zápasník Colby Covington zažil povedený víkend. V pátém kole porazil svého oponenta v UFC, pak obdržel přímo na tiskové konferenci telefonát od prezidenta Donalda Trumpa.

Colby Covington bojuje v UFC ve velterové váze a o víkendu se střetl s Tyronem Woodleym, kterého porazil v pátém kole po technickém knokautu. Místo klasického rozhovoru v oktagonu se ale navezl do jednoho z kandidátů na prezidenta USA.



„Dámy a pánové, mlčící většina je připravena udělat nějaký hluk. Pokud si myslíte, že tohle byla řežba, počkejte na třetí listopad, kdy Donald Trump dostane Ospalého Joea. To bude sesuv půdy,” obul se do příznivců Joe Bidena.

A zaujal tím i současného prezidenta. Na pozápasovou konferenci si před kamery Covington nasadil červenou kšiltovku s heslem „Udržme Ameriku skvělou” a za chvíli dostal do ruky telefon. S úsměvem ho dal na hlasitý odposlech. Na druhé straně byl americký prezident Donald Trump.

„Jsem na tebe hrdý, jsem tvým velkým fanouškem,” blahopřál mu prezident. „Líbilo se mi, co jsi dnes večer říkal,” dodal.

Covington se přátelstvím s Trumpem netají, před dvěma lety ho prezident dokonce pozval do Bílého domu. Trump má v UFC spousty obdivovatelů, včetně jejích šéfa Dana Whitea.

Zápasníka ale poslední telefonát od oblíbeného politika dostal do euforie, tak si druhý den ještě přisadil. Na svém instagramu se totiž navezl do příznivců hnutí Black Lives Matters a do hvězdy NBA LeBrona Jamese. „Rád bych tenhle zápas věnoval všem záchranářům a vojákům tam venku. Držíte nás v bezpečí. Ne tihle ‘probuzení sportovci’. Ne tihle bezpáteřní zbabělci jako je LeBron James,” napsal.

Covington se do Black Lives Matters naváží už dlouho. „Je to naprostý podvod. Je to vtip. Obhajují lidi, kteří jsou úplnými teroristy. Jsou to špatní lidé,” hlásal třeba po zápase. Černošského soupeře Woodleyho ještě před tím označil za rasistu a sympatizanta s domácím terorismem.