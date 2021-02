Čtvrtkař Maslák se chlubí špičkovou formou. Vyhrál mítink v Ostravě a je v čele evropských tabulek

Ostrava Čtvrtkař Pavel Maslák vyhrál halový atletický mítink Czech Indoor Gala v Ostravě. Časem 46,22 sekundy se posunul do čela letošních evropských tabulek. Ve srovnání s pátečním vstupem do sezony v Karlsruhe byl trojnásobný halový mistr světa i Evropy o 77 setin rychlejší.

Maslák si vzal zpět pozici české jedničky. V Ostravě nedal soupeřům včetně největšího domácího konkurenta Víta Müllera šanci. K mantinelu seběhl jako první a vedoucí pozici udržel. „Bylo to plynulé, zrychlené tak akorát a šlo to vidět na tom závěrečné čase. Myslím si, že mi to jelo docela dobře celou trať. Ve finiši mi chyběli diváci, kteří by mě hnali k ještě lepšímu času,“ řekl České televizi.

Vedl si lépe takticky než v Karlsruhe. „Tam jsem měl po trati hodně sil, ale běžel jsem pomalu, protože jsem tam neměl prostor. Dnes jsem seběhl první, prostor tam měl a bylo to znát na tom čase,“ radoval se.

Osobní rekordy si vylepšili oba čeští půlkaři. Tentokrát byl z nich lepší Filip Šnejdr, který doběhl druhý hned za Britem Jamiem Webbem v čase 1:46,63. Tím se posunul na čtvrté místo tuzemských historických tabulek před Lukáše Hodbodě, jenž skončil třetí rovněž v osobním rekordu 1:46,93.

Na Czech Indoor Gala, které se kvůli koronaviru koná bez diváků, se ještě představí čeští rekordmani v kouli a dálce Tomáš Staněk a Radek Juška.