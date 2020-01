Čtyřkolkář Tůma na Dakaru převrátil svůj stroj. Naštěstí to bylo do měkčího písku, oddechl si

Naúm Čtyřkolkář Zdeněk Tůma se s nástrahami letošního Dakaru pere statečně. V Saudské Arábii ho zatím nezastavila prasklá pneumatika, ani nepříjemný pád.

Nepříjemná chvíle se mu přihodila těsně před cílem druhé etapy, v níž dojel osmý.

„Zajel jsem na kopec, zaryl jsem se do něho a spadl na bok. Naštěstí to bylo do měkčího písku, pochroumala se jen trochu maska,“ popisoval Tůma, závodník týmu BARTH Racing.

Premiérový ročník nejtěžší pouštní soutěže v Saúdské Arábii pro Tůmu nezačal dobře. V první etapě měl defekt a dostal ještě penalizaci za neprojetí jednoho bodu. A ani pondělní zkouška se neobešla bez komplikací.

„Po startu jsem řešil problém s odvzdušněním nádrže. Naštěstí se podařilo vše opravit, ale nabral jsem ztrátu. Nebylo pak lehké předjet všechny zpátky, musel jsem se prodírat obrovským prachem. Ten tu představuje asi druhý největší problém,“ prohlásil.



Jaké jsou zatím Tůmovy dojmy ze závodu na Arabském poloostrově? „Na trati bylo o něco méně kamení oproti včerejšku, kdy to byl opravdový extrém. Snažil jsem se dávat pozor, což se vyplatilo. Jelo se mi dobře,“ povídal spokojeně Tůma.

Trasa v prvních dnech vede podél moře, a tak není nouze o vyschlá řečiště a skály.

„Čtyřkolka schytala opravdu hodně ran od kamení, dost to drncalo. Dokonce se mi ztratily šrouby od výfuku, divil jsme se, že nakonec nespadl,“ řekl Tůma, který Rallye Dakar absolvuje potřetí.