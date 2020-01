Dakar na hraně smrti: Goncalves je už 29. obětí, v ohrožení byli i Češi

Praha Byla to jen prašná pláň, kterých za svůj život viděl tisíce. Během třinácti let na Dakaru zažil úplně všechno – africké duny, hory Jižní Ameriky a teď i arabské pouště. Ty se mu bohužel staly osudnými. Cesta nevypadala nijak nebezpečně, ale po pádu v plné rychlosti zůstal bezvládně ležet na zemi. Paulo Goncalves se v neděli stal 29. obětí Rallye Dakar z řad závodníků.

Po pádu u něj hned zastavili Australan Toby Price a Štefan Svitko ze Slovenska, všechny pokusy o záchranu však byly marné. „S Tobym jsme jeli za sebou, když jsme uviděli na zemi Goncalvese. Nejevil známky života, pod ním bylo spousta krve,“ popisoval poté ještě otřesený Slovák. „Zavolali jsme první pomoc, záchranáři tam byli do pár minut. Pomáhal jsem jim roztrhnout jeho bundu, protože se zasekl zip. Asi půl hodiny mu lékaři dávali masáž srdce a umělé dýchání. Už nemohli, tak jsem pomáhal,“ popisoval fatální okamžiky Svitko. Nakonec ho lékaři spolu s jeho soupeři zakryli plachtou a společně odnesli do vrtulníku. Paula Goncalvese čekala jeho poslední cesta.



Pokud hlavou trefí kámen...

Smrt na Rallye Dakar Od roku 1979 na dakarské rallye zahynulo 29 závodníků, 13 novinářů a členů doprovodu, 23 diváků, 4 děti. Slavný závod se stal osudným dokonce jeho zakladateli – Thierry Sabine v roce 1986 nepřežil pád vrtulníku v afrických dunách.

Mistr světa v cross-country nebyl žádným nováčkem ani výletníkem. V roce 2015 dokonce jen těsně skončil na druhém místě. Předloni si při tréninku těsně před Dakarem vážně zranil koleno a rameno, dokázal se však vrátit a minulý rok už opět stíhal ty nejlepší. Věděl, že ať se stane cokoliv, vždy se z toho dostane a bude zpátky ve stopě, jiný život neznal. Tentokrát však standardní poučky a běžná pravidla neplatila. Motocyklista není ve vysokých rychlostech nijak chráněný, a pokud hlavou trefí kámen, pád může být fatální.

Nehody k Dakaru patří a některé z nich jsou bohužel smrtelné. Žádný český závodník o život nepřišel, ale mnozí měli namále. Letos děkoval všem svatým Tomáš Ouředníček. Zhruba tři kilometry před cílem v Rijádu do jeho automobilu Ford Ranger z boku v plné rychlosti napálil kamion pilotovaný Nizozemcem Martin van den Brinkem a z přední části Ouředníčkova vozu zbyla jen hromada šrotu. Šíleně vyhlížející srážka skončila jako zázrakem bez zranění.

V roce 2010 byl Ouředníček, tehdy jako navigátor, účastníkem havárie s vážnějšími následky. V prašném terénu se před autem najednou objevila několik metrů široká jáma. „Spadli jsme do velké díry. Mirek čeká na převoz do nemocnice, já mám jen naražená záda,“ popisoval tehdy ještě navigátor Ouředníček, který nakonec dopadl relativně dobře.

To Miroslav Zapletal utrpěl při tupém čelním nárazu svého automobilu četná poranění, měl několik prasklých obratlů. Jak ale ukazuje v letošním ročníku, ani on nepatří mezi ty, kteří by se vzdávali.



Goncalves se stal 29. obětí soutěže z řad závodníků. Do letoška posledním zesnulým soutěžícím byl v roce 2015 Polák Michal Hernik. Jeho smrt je příběhem plným slz. Start na Dakaru dostal darem ke 40. narozeninám, které měl oslavit koncem ledna. Doplatil však na svou nezkušenost a 14 kilometrů před cílem etapy padl na zem. Příčinou jeho smrti bylo přehřátí organismu a dehydratace.

Pokud by se zranil, byl by na tom lépe. Tlačítkem na motocyklu může přivolat pořadatele, kteří dokážou díky vrtulníku být dnes u závodníka v řádech minut. Stejně jako dorazili ke Goncalvesovi. O bezpečnost účastníků nejtěžšího závodu světa je postaráno na nejvyšší úrovni, nechybí mobilní lékařské středisko.

Vatikán: Je to krvavý závod

V začátcích Dakaru však bývalo zmařených životů víc a závod čelil kritice z nejvyšších míst. „Provozujete krvavý závod nezodpovědnosti,“ vzkázal pořadatelům v roce 1988 samotný Vatikán. Tehdy zahynuli při kolizi s jedním ze strojů tři afričtí domorodci. Dakarská agentura PANA tehdy vydala prohlášení, že nehoda neměla žádný vliv na průběh závodu, čímž renomé rallye moc nepomohla. Dodnes v záznamech zesnulé, kteří nejsou účastníky závodů, pořadatelé nijak neevidují a informace o nich pocházejí z jiných zdrojů.

Poslední taková úmrtí se datují do roku 2016. Bolivijský pastýř Máximo Riso šel jako každý den na pastvu a netušil, že jeho stezku křižuje trasa závodu. Měl skloněnou hlavu a nevnímal dění kolem. Po střetu s vozem Mitsubishi Lionela Bauda byl na místě mrtvý. Francouz dojel etapu do cíle, ale poté odstoupil. „Z úcty k zemřelému a v souladu s hodnotami, které jsou mi blízké, jsem se rozhodl na Dakaru skončit,“ napsal tehdy.

Letos všichni smutní kvůli smrti Paula Goncalvese. Snad je na co nejdelší dobu poslední.