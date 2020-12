Další Muraňkův test byl negativní, Poláci mají na Turné čtyř můstků naději

Oberstdorf Polští skokani na lyžích včetně obhájce prvenství Dawida Kubackého či bývalého šampiona Kamila Stocha získali novou naději, že budou přece jen startovat v úvodním závodu Turné čtyř můstků v Oberstdorfu. Svěřenci českého trenéra Michala Doležala, kteří patří tradičně k favoritům, sice museli do karantény kvůli nedělnímu pozitivnímu testu na covid-19 Klemense Muraňky, podle informací polského ministerstva sportu ale opakovaný odběr koronavirus nepotvrdil.

Polský tým se proto chce dostat v Oberstdorfu zpět do soutěže. Všichni skokani se dnes podrobili novým testům, jejichž výsledky budou známy v úterý ráno. FIS večer oznámila, že pokud budou všichni negativní, absolvují ve 14:30 tréninkové kolo, v 15:00 bude zkušební kolo a od 16:30 nastoupí do závodu. V něm by startovalo všech 62 přihlášených skokanů bez kvalifikace v klasickém formátu a ne k.o. systémem ve dvojicích, jak je na Turné zvykem.

Organizátoři oznámili vyřazení Poláků zhruba pět hodin před startem kvalifikace na úterní první závod Turné v Oberstdorfu. O Muraňkově pozitivním testu informoval polský svaz v neděli večer.

„Je nám to moc líto, ale kvůli ochraně zdraví ostatních sportovců nezbyla zdravotnímu úřadu žádná jiná možnost. Z rozhodnutí úřadu nemůžeme nechat polský tým v Oberstdorfu startovat,“ uvedl generální sekretář úvodního závodu Turné Florian Stern.



Pozitivní test na koronavirus měl v polském týmu pouze Muraňka. Jeho reprezentační kolegové měli výsledky negativní, ale vzhledem k tomu, že patří do kategorie s nejužším kontaktem s nakaženým, museli do karantény také. Tím by padla šance na obhajobu titulu pro Kubackého či na třetí triumf v kariéře pro Stocha, neboť se v celkovém pořadí Turné sčítají bodové zisky ze všech čtyř závodů.

Jeden z vyřazených polských skokanů Piotr Žyla označil situaci za „kabaret“. „Necháte se otestovat na Štědrý den - negativní. Odjedete na Tour den předem kvůli dalšímu negativnímu testu. Zopakujete test tři hodiny před oficiálním tréninkem - negativní. A pak nesmíte startovat, protože jste v pokoji s Maciejem Kotem (negativní třikrát), který údajně seděl na jídle proti Klemensi Muraňkovi, jenž měl slabě pozitivní test. A jeho další test bude dnes večer, ale to už se nekvalifikujeme,“ napsal na facebooku třetí muž z předvánoční generálky na Tour v Engelbergu.

Koronavirus se krátce před startem Turné objevil také v okruhu domácích německých skokanů. Pozitivně testován byl člen širšího realizačního týmu starající se o skokany z takzvané národní skupiny. Díky hygienickým opatřením ale nepřišel do kontaktu se sportovci a trenéry, takže start Němců v ohrožení není.