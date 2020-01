Další polský skokanský král. Po Malyszovi a Stochovi vyhrál Turné čtyř můstků také Dawid Kubacki

Praha Při dojezdu se mu trochu smýkla lyže, a tak svůj poslední pokus na letošním vydání Turné čtyř můstků dokončil pádem. To Dawidu Kubackemu však vůbec nevadilo, skokem 140 metrů s přehledem potvrdil své vítězství jak v Bischofshofenu, tak v bodování celého seriálu. Proto k němu reprezentační kolegové hned spěchali s prvními gratulacemi. Ty ostatně sbíral i český trenér Michal Doležal, který v současnosti polský výběr vede.

„Jsem spokojený, že jsem udržel emoce a předvedl kvalitní skoky. Je to neuvěřitelné a nemůžu být šťastnější,“ radoval se Kubacki v pondělí za ovací vděčných polských fanoušků, kteří se na Turné opět vypravili v obrovském počtu.

Trpělivost díky modelům

Teprve na prahu třicítky, kterou oslaví v březnu, začal rodák z Noweho Targu sbírat opravdové úspěchy. Loni se stal mistrem světa v individuálním závodě na středním můstku. K tomu pomohl Polákům k týmovému zlatu a bronzu na předchozích šampionátech, třetí místa se svými krajany vybojoval také v v roce 2018 na MS v letech a olympiádě v Pchjongčchangu.

Dlouho byl ve stínu o tři roky starší polské jedničky Kamila Stocha, kterého při jeho početných triumfech vyzvedával na ramena, zatímco sám poslouchal řeči o svém nenaplněném talentu. Při skocích dokázal díky dobrému odrazu vystoupat vysoko, potom ale rychle padal, což ho stávalo cenné metry. Důležité v jeho případě tak pro trenéry vždy bylo, aby nezklamal v závodě družstev.

„Když se mu nedařilo, říkali jsme mu, že může začít studovat, učení mu vždycky šlo,“ říkal Kubackého otec Edward. „Ale skoky ho naplno pohltily, nedokázal si už představit, že by pracoval někde v kanceláři.“

„Ten sport jsem vždy miloval a věděl jsem, že ho prostě chci dělat. I ve chvílích, kdy se mě ostatní snažili přesvědčit, že z toho nic nebude, jsem byl tvrdohlavý a snažil se dostat výš,“ líčil Kubacki své zapálení. Odhodlání a trpělivost ho nakonec dostaly na vrchol.

Tyto vlastnosti má v sobě 180 centimetrů vysoký skokan zakódovány už od dětství, kdy trávil dlouhé hodiny stavěním modelů letadel. První vyrobil ve dvanácti letech, kdy mu otec přinesl kus polystyrenu. „Neměl k tomu žádný návod, všechno si našel na internetu. A to letadýlko ho poslouchalo,“ popisoval Kubacki starší začátky synova velkého hobby, které mu vydrželo dodnes.

Funkčnost modelů pak zkouší na letišti v Nowem Targu a sám už se ve vlastnoručně vyrobeném kluzáku také proletěl. Na třímetrovém stroji pracoval dva roky.

„Dává mi to radost a uspokojení, svobodu i klid. To, že jsem ve vzduchu sám jen s krásným výhledem, mě naplňuje štěstím,“ vysvětluje Kubacki svou vášeň, kterou nyní stvrzuje získáváním pilotní licence.

Bláznivý závod o zlato

Podobně zvolna šla nahoru i jeho kariéra. V letních podnicích se mu dařilo, ale přechod do zimní sezony jako by jeho formu pravidelně odvál. Poprvé se ve Světovém poháru dostal na stupně vítězů v prosinci 2017 na Turné čtyř můstků v Oberstdorfu. Záhy začala přibývat další pódiová umístění a vzestup potvrdil loni na zlatém MS.

„Byl to nejbláznivější závod mé kariéry,“ nestačil se divit Kubacki poté, co ve větrné loterii vyhrál, přestože v prvním kole byl až 27. „Myslel jsem, že je po závodě. Nevěřil jsem, že se ještě můžu dostat do desítky, ale ukázalo se, že jsem dokázal dokonce vyhrát. Jsem šťastný,“ říkal ve velkých emocích. Velký den polského skoku tehdy potvrdil druhým místem Kamil Stoch, jenž ve druhém kole rovněž útočil z pole poražených.

Zkraje této sezony, v níž Poláky coby hlavní trenér nově vede český kouč Michal Doležal, se Kubackému moc nedařilo, nejlépe byl pátý, zároveň si připsal až 47. místo z Engelbergu. Na slavné Turné se však připravil perfektně. V Oberstdorfu i Ga-Pa skončil třetí, v Innsbrucku byl druhý a vše završil suverénním triumfem v Bischofshofenu.

„Snažím se připravovat a skákat stále stejně,“ odpovídal na otázky při svém průběžném vedení v prestižním německo-rakouském seriálu. Tlak ze sebe setřepával i sledováním seriálu Zaklínač na Netflixu či lovením pokémonů.

I tyto popkulturní věci Kubackému pomohly, aby se přidal k legendám polského skoku Adamu Malyszovi (2001) a Kamilu Stochovi (2017 a 2018), kteří vyhráli Turné před ním. Tím nejdůležitějším však byla trpělivost a víra v sebe sama.