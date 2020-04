Další změna. Galavečer UFC se konat nebude, zápasy na ostrově se ale chystají

Los Angeles Galavečer smíšených bojových umění organizace UFC plánovaný na 18. dubna se neuskuteční. Prezident organizace Dana White uvedl, že musel akci odvolat na žádost zástupců společnosti Disney, vlastníka televizní stanice ESPN, která zápasy UFC přenáší.

Nejprestižnější světová organizace MMA musela kvůli šíření nemoci covid-19 zrušit už čtvrtý galavečer.



Na akci UFC 249 v jednom z kalifornských kasin se měl původně představit i šampion v lehké váze Chabib Nurmagomedov, jenž ale zůstal v karanténě v Rusku. Za známého Dagestánce se proto chystal v souboji s Tonym Fergusonem zaskočit jiný Američan Justin Gaethje. Svou účast odřekla také bývalá šampionka Rose Namajunasová, jejíž dva příbuzní koronaviru podlehli.

White má dál v plán uspořádat zápasy bez diváků na nejmenovaném soukromém ostrově. „Chystá se infrastruktura a rozjedeme to, co nejdříve to půjde,“ citovala ho agentura AP.