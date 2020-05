Dám ti pět milionů, když mi budeš dělat společnici. Ruská atletka dostala šokující nabídku

Moskva Patří mezi nejznámější ruské atletky. Nejen pro své sportovní výkony, ale také kvůli kráse, díky které ji často oslovují jako „Barbie“. Ruska Darja Klišinová žije už roky v Americe, nyní se však rozpovídala nejen o životě tam, ale především i o podivné nabídce, která jí přišla.

Stříbrná medailistka ze světového poháru 2017 ve skoku do dálky je v Rusku považována za národní poklad. Často ji přirovnávají k tenistce Marii Šarapovové, zejména kvůli tomu, že jsou obě Rusky, úspěšné sportovkyně a navíc krásné.

Krása a úspěchy však jsou ruku v ruce i se zájmem fanoušků a jak by mohla Klišinová potvrdit, ne vždy to jsou pouzí obdivovatelé na dálku. V rozhovoru pro sports.ru totiž přiznala, že jí před pár měsíci přišla podivná nabídka. „Haha, to přišla. Abych byla eskort. Nabídka přišla z Ameriky někdy před několika měsíci, asi před šesti. Nečekala jsem nic takového,“ prozradila devětadvacetiletá atletka.

Cizinec po ní prý chtěl, aby mu dělala měsíc společnici. U úspěšné atletky se však souhlasu nedočkal. „Neznámý muž mi napsal na instagram. Hned jsem mu odepsala, že mě takový návrh nezajímá. Začal mi tedy psát, ať ještě počkám s odpovědí, že nevím za jakých finančních podmínek. Když jsem odmítla i tak, tak se rozloučil,“ zavzpomínala.

Nabídka to prý byla více než slušná, ale ani to ji nenalomilo. „Bylo to hodně, 200 tisíc dolarů měsíčně (zhruba 5 milionů korun, pozn.red.). Pak jsem si sedla a zamyslela se, jestli opravdu vzbuzuji dojem, že bych na něco takového mohla kývnout,“ nechápala. Nabídka ji prý urazila.

Klišinová pochází z Ruska, už nějakou dobu však žije v USA. V rozhovoru mimo jiné také prozradila, že už měla problémy i se zákonem. „V některých státech jsou velmi přísné zákony o telefonování za jízdy. Třeba ten, že se za jízdy nesmíte ani dotknout telefonu. Jela jsem jednou na trénink, sjela z hlavní silnice na dálnici a chtěla se podívat do Google map. Přímo přede mnou ale bylo policejní auto,“ přiznala.

„Zastavili mě a požádali o podpis, že mě informovali o porušení. Není to jako v Rusku, tady to nemůžete odmítnout. Navíc nezaplatíte pokutu online, ale jdete před soud. Šla jsem tam, vysvětlila situaci a soudce mě nechal jít bez trestu,“ dodala s úsměvem.