Dopoval jsem! přiznal český cyklista Vysočan. Dostal tříletý zákaz startů

„Dnes jsem obdržel rozhodnutí UCI, které mě trestá zastavením činnosti na tři roky za pozitivní dopingový nález. Nebudu se vymlouvat a zapírat, přiznal jsem se a trest přijímám s veškerou pokorou. Udělal jsem chybu, za kterou musím pykat,“ napsal Vysočan na instagramu.

Za svůj prohřešek se omluvil svým blízkým i slovenskému týmu Pierre Baguette, který s ním ukončil spolupráci. „Svět cyklistiky je pro mě v tuto chvíli uzavřen, což plně respektuji. Abych své selhání alespoň trochu odčinil, jsem připraven vstoupit do antidopingové osvěty a zkusit svým příkladem ukázat, jaké jsou důsledky špatného životního rozhodnutí na sportovní kariéru, zdraví i osobní život,“ dodal cyklista.

Vysočan odevzdal pozitivní vzorek 25. září dva dny před startem silničního závodu jezdců do 23 let na světovém šampionátu. Český jezdec poté závod v Curychu nedokončil. Od UCI měl po zveřejnění výsledku testu do vyřešení případu předběžně zastavenou činnost.

Dopingová kontrola objevila ve Vysočanově vzorku látku Methoxy-polyethylen-glykol-epoetin beta. Ve farmacii se látka prodává pod názvem Mircera (zkráceně CERA) používá se k léčbě chudokrevnosti.

CERA má v historii sportu nechvalně proslulé jméno. Funguje jako stimulátor erytropoézy, tedy tvorby červených krvinek v těle. Funkcí je látka srovnatelná s hormonem erytropoetinem – zkráceně nazývaným jako EPO.

Asi nejslavnějším hříšníkem spojeným s požitím CERY je Davide Rebellin, který kvůli přítomnosti látky ve vzorku přišel o olympijské stříbro ze silničního závodu v Pekingu 2008.

Pozitivní test na měli také olympijský vítěz z Pekingu v běhu na 1500 metrů Rašíd Ramzí a chodec Erik Tysse.