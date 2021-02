Pokljuka Markéta Davidová i další české biatlonistky v dnešním sprintu na mistrovství světa v Pokljuce selhaly. Davidová jako jediná postoupila do nedělního stíhacího závodu, ale kvůli čtyřem chybám na střelnici do něj vyrazí až ze 44. místa. Titul získala Tiril Eckhoffová z Norska a posunula se do čela Světového poháru.

Obhájkyně nečekaného bronzu z loňského šampionátu v Anterselvě Lucie Charvátová udělala na větrné střelnici dokonce šest chyb a podělila se o 71. místo s Jessikou Jislovou, která minula čtyřikrát. Eva Puskarčíková obsadila 68. příčku.

Eckhoffová střílela bezchybně a vyhrála o 12 sekund před Francouzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou, která musela na jedno trestné kolo. Bronz překvapivě získala Běloruska Hanna Solaová, jež do dneška nebyla v žádném závodě SP na stupních vítězů.