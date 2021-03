Davidová ve stíhačce skončila šestá, Krčmář si pohoršil. Eckhoffová má glóbus

Nové Město na Moravě Biatlonistka Markéta Davidová si ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě polepšila z jedenácté příčky po sprintu na šesté místo. I čtvrtý individuální závod na Vysočině ovládla Norka Tiril Eckhoffová, která si tak zajistila celkový triumf ve Světovém poháru.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová musela jen na jedno trestné kolo po první položce, jinak byla na střelnici přesná. Ve srovnání s dalšími závodnicemi ze špičky ale střelbou strávila výrazně delší dobu. Třetím běžeckým časem si pomohla k nejlepšímu letošnímu závodu na Vysočině, dostala se na rozšířené pódium.

Naopak desátá žena sprintu Lucie Charvátová se nevypořádala s větrem při střelbě a po sedmi trestných kolech se propadla na 30. místo. Těsně před ní projela cílem Eva Puskarčíková, která minula dva terče a polepšila si o čtyři místa. Jessica Jislová udělala pět chyb a klesla o osmnáct pozic na 49. místo.

Třicetiletá Eckhoffová v Novém Městě napodobila double z minulého týdne, znovu vyhrála sprint i stíhačku. Díky tomu má ještě před finále SP v Östersundu jistý celkový triumf v seriálu. Podařilo se jí to jako první Norce od úspěchu Tory Bergerové v roce 2013.

Eckhoffová si polepšila z loňského druhého místa a dominance posledních týdnů jí dává naději, že vyhraje nejvíce závodů v jedné sezoně ze všech biatlonistek. Dnes si připsala už dvanáctý triumf a před ní je v historických tabulkách jen Švédka Magdalena Forsbergová se čtrnácti. Biatlonistky mají před sebou ještě sprint, stíhačku a závod s hromadným startem v Östersundu.

Více než půl minuty za fenomenální Norkou si díky bezchybné střelbě dojela pro druhé místo Běloruska Dzinara Alimbekavová a upevnila si vedení v boji o modrý trikot pro nejlepší závodnici do 25 let. Na ten útočí i Davidová, která je průběžně druhá.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - stíhací závody:



Muži (12,5 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 28:46,7 (2 trest. okruhy), 2. J. T. Bö (Nor.) -8,0 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -14,6 (1), 4. Laegreid (Nor.) -18,1 (2), 5. Hofer (It.) -23,4 (2), 6. T. Bö (Nor.) -25,8 (2), 7. Guigonnat (Fr.) -43,4 (2), 8. Fak (Slovin.) -1:05,1 (1), 9. Dale (Nor.) -1:14,8 (4), 10. Jelisejev (Rus.) -1:19,3 (1), ...13. Krčmář -1:41,5 (2), 26. Karlík -2:45,5 (3), 42. Štvrtecký -3:50,9 (6), 52. Moravec -4:20,4 (4), 56. Hornig (všichni ČR) -5:18,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1011, 2. Laegreid 986, 3. Fillon Maillet 872, 4. T. Bö 855, 5. Dale 809, 6. Jacquelin 776, ...23. Krčmář 328, 37. Moravec 149, 69. Karlík 22, 74. Štvrtecký 18, 78. Žemlička 17, 86. Krupčík (oba ČR) 7.

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 27:13,6 (1), 2. Alimbekavová (Běl.) -34,6 (0), 3. Preussová (Něm.) -40,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -41,6 (1), 5. Wiererová (It.) -46,0 (2), 6. Davidová (ČR) -52,6 (1), 7. Hauserová (Rak.) -1:01,8 (2), 8. Dunkleeová (USA) -1:12,9 (1), 9. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:17,0 (1), 10. Herrmannová (Něm.) -1:22,3 (3), ...29. Puskarčíková -2:49,0 (2), 30. Charvátová -2:52,4 (7), 31. Jislová (všechny ČR) -4:26,3 (5).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 1043, 2. Röiselandová 903, 3. H. Öbergová (Švéd.) 824, 4. Preussová 795, 5. Wiererová 767, 6. Hauserová 746, ...10. Davidová 622, 45. Charvátová 129, 58. Puskarčíková 64, 65. Jislová 45.