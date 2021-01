Davidová znovu v desítce, Charvátová překonala krizi. Sprint v Oberhofu ovládla Eckhoffová

Oberhof Před týdnem obsadila ve sprintu v Oberhofu sedmé místo a i tentokrát se jí v Německu dařilo. Markéta Davidová se ve stejné disciplíně i přes dvě střelecké chyby znovu umístila vysoko a byla desátá. Z vítězství se radovala norská biatlonistka Tiril Eckhoffová.

Ze všech biatlonistek má jednoznačně nejlepší formu. Minulý týden Tiril Eckhoffová v Oberhofu opanovala oba závody, dvě vítězství si připsala i v předvánočním Hochfilzenu. A ani tentokrát nenašla přemožitelku.

Na střelnici to přitom od ní nebyl bezchybný výkon. Tu první sice zvládla, na té druhé však jednou zaváhala. Že by to ale pro ni znamenalo nějaký problém?Kdepak.



Eckhoffová z druhé položky odjížděla s mankem skoro čtyř sekund na Italku Dorotheu Wiererovou. Záhy ale svou ztrátu smazala. Na dalším mezičase už byla o desetinu ve vedení, na předposledním o šest sekund a v cíli nakonec druhou Italku překonala o devět sekund.

Další závodnice už pozice norsko-italské dvojice neohrozily. Na třetí příčce skončila Rakušanka Lisa Theresa Hauserová, která na Eckhoffovou ztratila 12 sekund. Další povedený sprint má za sebou Markéta Davidová.

Ta do závodu odstartovala až ve třetí skupině s číslem 75. „Postupně by měl slábnout vítr,“ vysvětloval kouč Egil Gjelland pro biatlon.cz.

Češka na první položce jednou minula, stejně si počínala i na té druhé. Střelecké chyby však napravila čtvrtým nejrychlejším během z celého startovního pole. Do cíle Davidová dorazila jako desátá a mezi elitou už zůstala.

„Do desítky je podle mě všechno strašný úspěch, ale teď mě to zrovna mrzí,“ vyčítala si Davidová druhou střelbu v rozhovoru pro ČT. „První rána vestoje nebyla nic moc, šla snad někam do země.“

Dařilo se i Charvátové

Jako první se z českých biatlonistek vydala do závodu s číslem 11 Lucie Charvátová. Na trati to tradičně nebylo vůbec špatné, jak si ale povede při střelbě?

Oproti minulým závodům výrazně lépe. Charvátová vleže v rychlém rytmu vypálila první čtyři rány přesně do terče. Jen ta poslední zamířila těsně vedle. Pouze jednu chybu si pak připsala i vestoje a bylo jasné, že díky rychlému běhu má šanci na slušný výsledek.

Sprint v Oberhofu ovládla Tirill Eckhoffová.

Do cíle Charvátová dorazila na průběžném třetím místě. Nakonec její výkon stačil na 29. příčku se ztrátou 1:28 minuty na Eckhoffovou. „Je to malé pozitivum, doufám, že se to bude v dobré obracet,“ líčila Charvátová.



Dvě střelecké chyby si připsala i Jessica Jislová (obě vleže) a celkově se umístila na 49. pozici. Na první Norku ztratila 1:56 minuty.

Střelecký nejpovedenější závod měla z Češek Eva Puskarčíková. Ani jednou se na položkách nemýlila, mohla pomýšlet vysoko… Jenže se jí nedařilo běžecky. Z 98 závodnic, které dorazily do cíle, měla na trati až 74. nejrychlejší čas a celkově byla 45.

Dvaadvacetiletá Tereza Vinklárková v součtu obou položek minula čtyřikrát a v cíli jí patřila konečná 90. pozice.