Čeští tenisté postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu, radují se z bodu Srbů

Čeští tenisté postoupili do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Jistotu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila už páteční úvodní výhra Srba Lasla Djereho, který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a poslal svůj tým do vedení 1:0. Domácí výběr tím přišel o matematickou šanci, že by mohl v tabulce skupiny C předstihnout Česko na jednom ze dvou postupových míst.