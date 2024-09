ONLINE: Češi hrají v Davis Cupu se Španěly. Chybující Lehečka prohrává

Parta nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila má na co navazovat. V loňském roce na stejném místě ovládla všechna tři klání bez jediné prohry. Uspěli i proti Španělům, kterým tehdy ovšem scházel Alcaraz. Nyní už největší hvězda soupeřům nechybí.

Do prvního duelu naskočil Lehečka, který si užívá návrat na kurty po vynucené tříměsíční pauze. Na amerických dvorcích si zahrál v Cincinnati a na US Open, teď se vrací i na evropskou půdu v týmové soutěži.

S Bautistou-Agutem si ještě v Davis Cupu nezahrál, na okruhu ATP se potkali dvakrát a v obou případech se radoval Španěl, kterému aktuálně patří 62. místo ve světovém žebříčku. Lehečka je na 37. pozici.

„Hodně důležitý bude začátek, Jirka s Bautistou prohrál jednou na antuce a jednou na tvrdém povrchu. První bod je pro nás stěžejní, abychom dostali Španělsko pod tlak. Trošku jsme s touto variantou počítali, takže jsem k ní směřovali i přípravu,“ komentoval Navrátil.

Macháč proti hvězdnému Alcarazovi

Poprvé v kariéře nastoupí Macháč proti Alcarazovi. Český tenista si do Valencie přivezl dobrou formu, sebevědomí mu dodal zlatý úspěch ve smíšené čtyřhře s Kateřinou Siniakovou v olympijské Paříži i tažení do osmifinále US Open.

Na newyorském grandslamu se Alcaraz loučil už ve druhém kole, doma tak měl dostatek času na přípravu i odpočinek. Ve světovém žebříčku mu patří třetí pozice, Macháč je na 35. příčce.

„Tomáš nemá co ztratit, věřím, že bude důstojným soupeřem. Alcaraz neodehrál tolik zápasů v Davis Cupu a může být pod tlakem, navíc ho čeká plná hala Španělů,“ přemítal Navrátil.

O složení čtyřher se definitivně rozhodne až těsně před třetím utkáním souboje. Český nehrající kapitán zatím nahlásil duo Menšík, Pavlásek, ale zajisté bude zvažovat i nasazení Macháče, který spolu s Pavláskem hrál třeba na olympijském turnaji v Paříži.

Ve skupině se Češi utkají ještě s Austrálií a Francií, jejich vzájemný duel ovládla i přes absenci Alexe de Minaura skvadra kolem Alexeie Popyrina a Thanasiho Kokkinakise 2:1 na zápasy.

Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční v listopadu v Málaze, postoupí dva nejlepší týmy.