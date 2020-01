Davis Cup, Laver Cup, ATP Cup. Proč se Federer, Nadal a Djokovič neumí shodnout na jedné týmové soutěži?

PRAHA Ze všech těch snímků čiší pohoda. Rafael Nadal obhlíží z helikoptéry západní pobřeží Austrálie, Novak Djokovič pózuje s koalou, Dominic Thiem se sluní na světoznámé pláži Bondi Beach. Co by ne, ať si hvězdy po sezoně pořádně odpočinou? Jenže ono je to přesně naopak.

Chtělo by to mít jen jedno mistrovství. Shapovalov vyzval ke sloučení Davisova poháru s ATP Cupem Kratičké tenisové volno právě skončilo, aspoň tedy mužům: v Perthu, Brisbane a Sydney startuje (staro)nová soutěž, která již tak nabitý kalendář ještě zhustila. ATP Cup za účasti většiny es s výjimkou Rogera Federera nabízí souboj národních týmů, jakési kolektivní mistrovství světa - jen měsíc a pár dní poté, co se Španělé v čele s Nadalem 24. listopadu stali šampiony Davis Cupu.

Šampaňské teprve doschlo, přesto je tu hned nové klání. „Z dlouhodobého hlediska si nemyslím, že by mohly dvě tak velké akce společně existovat v rozmezí pouhých šesti týdnů. Je tu už nějak těsno,“ pronesl již dříve Djokovič. V listopadu, nebo v lednu? Čím se novinka, která navazuje na World Cup, hraný naposledy v roce 2012, vlastně liší od daviscupových klání? Především organizátory, jak název napovídá: australské dění zaštiťuje sama ATP. Taky se tu hraje o body (o nich za chvíli) a poměrně štědré prémie. Jiná jsou rovněž nominační kritéria, žebříček pro ATP Cup určuje postavení singlistů a deblistů v pořadí ATP, nikoli dlouhodobé výsledky jako u Davis Cupu. A pak je tu termín. Hrát na konci roku, znaveni vším cestováním, s otlučenými těly? Anebo si na jeho začátku ve slunné Austrálii dopřát přípravu, v níž se zároveň dá leccos získat? Tohle vše, zdá se, výhledově favorizuje spíše ATP Cup. ATPCup (Twitter) @ATPCup VIDEO: Never a dull moment ?? ???? @NickKyrgios | #GERAUS | #ATPCup https://t.co/W3HAdC0X3d Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Never a dull moment @NickKyrgios | #GERAUS | #ATPCup https://t.co/W3HAdC0X3d 14 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Davis Cupu se navíc těžko ohání staletou tradicí, když byla soutěž loni pod vedením fotbalisty Piquého revolučně přetransformována a nabídla týdenní finále 18 zemí na jednom místě.

„Bylo by skvělé mít jen jednu takovouto událost, prostě mistrovství světa,“ říká také Kanaďan Denis Shapovalov, 15. hráč žebříčku. Což ale neznamená, že by ATP Cup všichni chválili. Sporná - ba pro někoho skandální - je třeba distribuce bodů. Kdo by prošel celou akcí bez porážky, může si v žebříčku polepšit až o 750 bodů. Tedy teoreticky, neboť jsou tu zádrhely: zisk bodů se odvíjí od postavení v rankingu podle klíče, že čím výše jste, tím více bodů dostáváte. Nejen to zkritizoval třeba americký čahoun Reilly Opelka. „Přijde mi až šokující, že se vůbec body rozdávají. Je to trapné,“ uvedl. „Já jsem číslo 36 na světě, jenže taky až americká trojka, a tak se sem vůbec nedostanu. Pro náš sport je tohle uvažování špatné. Je to nefér, nejde o rovné příležitosti. A jen se tím prohloubí to, že ti nejvýše si všeho urvou nejvíce.“ On na systém doplatil, jiného může nakopnout. Jako když se na ATP Cup dostal Alexander Cozbinov - až 818. tenista žebříčku, ale zároveň druhý nejlepší Moldavec, který byl v singlu k dispozici.

I Moldávie se totiž kvalifikovala. „Je to pro mě velká šance. Čtyři týdny jsem dřel, body i prize money mi mohou hodně pomoci,“ řekl Cozbinov.

On vyhlíží životní možnost, pro Nadala či Djokoviče jde jen o další akci z až příliš mnoha. Nejspíš už blízká budoucnost ukáže, která z týmových soutěží dokáže přežít.