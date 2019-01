Davis Cup v roce 2019? Vášně, rozpaky a možná i začátek konce jedné tradice

PRAHA Tradiční soutěž, mužský Davis Cup, změní v příštím roce svůj hrací systém. Údajně si 21. století žádá jiný formát tenisového turnaje, jehož finále se nově uskuteční během jednoho týdne na jednom místě.

To odmítaly hlavně tradiční daviscupové bašty, mezi něž se řadí i Česká republika. Bohužel protestovaly neúspěšně.

„Panuje nekonečný smutek. V tuto chvíli zemřel Davis Cup. Podle toho, jak to vnímáme, to byla poprava Davis Cupu za bílého dne a v přímém přenosu,“ prohlásil předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v srpnu.

Zklamání v jeho výpovědi je přímo hmatatelné. Marně lobbovali čeští zástupci mezi ostatními kolegy za zachování stávajícího modelu.

Síla peněz, které do soutěže investuje společnost španělského fotbalisty hrajícího za Barcelonu Gerarda Piquého, byla větší.

Přesněji řečeno větší o 3 miliardy dolarů (přes 68 miliard korun) za 25 let, které investiční skupina Kosmos slíbila.

Nabídce neodolaly více než dvě třetiny hlasujících (71,4 %). Jedním z mála států, které návrhu řekly ne, bylo Německo. I proto si viceprezident tamního tenisu Dirk Hordorff nebral ohledně revolucionářů servítky.

Kdo bude vůbec hrát?

„Zabije to Davis Cup. Nemůžete udělat turnaj, který bude víceméně exhibicí, po listopadovém Turnaji mistrů a očekávat, že vám tenisté přijedou. Hráči jsou čím dál více náchylnější ke zraněním a nehrají kolikrát ani na Turnaji mistrů, takže další akce po tomhle elitním turnaji prostě nedává smysl,“ rozohnil se viceprezident Hordorff.

Německý funkcionář navíc konkrétně jmenoval státy, které za celou situaci mohou. „Nestarám se o USA, Kanadu nebo asijské či jihoamerické státy. Tyhle evropské státy jsou přímo zodpovědné,“ řekl Hordorff a zmínil například Španělsko, Francii nebo Rusko.

Dohromady podle něj za tzv. Kosmos Piqué Cup může sedmnáct zemí starého kontinentu.

Novak Djokovič dostal tenisovou korunu.

V době nákupu práv ale španělský fotbalista ani jeho společnost Kosmos nevěděli o zrození konkurenčního podniku z dílny Asociace tenisových profesionálů (ATP), která sdružuje tenisty. Nová soutěž, tzv. ATP Cup, by se měla začít hrát v lednu 2020 v prakticky stejných kulisách jako Davis Cup.

Kolem nového formátu tradiční soutěže se navíc vznáší spousta otázek.

Jaký záměr měl Piqué a spol., když si práva na Davis Cup pořizovali? Vrátí se jim investice? A mají vůbec nějaký (byť nepsaný) souhlas elitních hráčů, kteří budou v soutěži nastupovat?

ATP připravila protiúder

Poslední otázka se vyjasňuje čím dál tím více. Neměli a mít nebudou. Světová jednička Srb Novak Djokovič se nechal slyšet už v listopadu, že se svou účastí příliš nepočítá. Místo ní by chtěl hrát ATP Cup.

„Líbí se mi, že je to akce ATP, tedy vlastně nás hráčů. Můžeme za ni dostávat body do světového žebříčku a bude to pro nás ideální způsob, jak zahájit sezonu,“ glosoval nový projekt. Ten byl představen jako protiakce ATP (světová tenisová federace, která má na starosti turnaje) za změnu Davis Cupu, který je v režii Mezinárodní tenisové federace (ITF).

ATP Cup by se měl hrát vždy na začátku ledna, premiérový ročník čeká profesionály už v roce 2020. Organizátoři se nechali inspirovat Světovým pohárem družstev, který se hrál do roku 2012 v německém Düsseldorfu. A jelikož půjde o oficiální akci ATP, hráči za účast na ní dostanou body do žebříčku.

Už z těchto benefitů je jasné, že nový Davis Cup nemá příliš velkou šanci obstát.

Paradoxně Djokovič byl původně jedním z hráčů, kteří nejvíce podporovali nový formát Davis Cupu. „Musíme k němu mít obrovskou úctu. Je to úspěšná soutěž s více než stoletou tradicí. Ale na druhou stranu v posledních patnácti letech nefungoval, protože nedokázal přilákat nejlepší hráče na okruhu,“ mínil Srb v říjnu.

Jenže poté jej rozzlobili organizátoři, kteří vsadili vše na Rafaela Nadala a finále v Madridu. Tedy ve Španělsku, odkud Nadal i Piqué pocházejí a které slavilo vítězství v mužské týmové soutěži naposledy v roce 2011.

Je tedy možné, že tradiční Davis Cup, jehož první zápasy se datují do roku 1900, brzy skončí. Řešením by bylo, aby se obě akce spojily, ale to půjde jen těžko, protože Piqué nebude chtít pustit svůj draze zaplacený projekt, zatímco hráči si nebudou chtít nechat šéfovat od fotbalisty, který tenis zná maximálně jako divák či rekreační hráč.