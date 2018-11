Dcera šéfa Microsoftu smutní. Kellner přeplatil Gatese, aby mohl své dceři koupit vysněnou klisnu

PRAHA Chyť mě, když to dokážeš. O klisnu se jménem tohoto slavného amerického filmu s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem se strhl velký boj.

Proti sobě šla dvě známé jména světového byznysu - Petr Kellner a Bill Gates. A oběma šlo o tutéž věc, koupit desetiletou klisnu svým dcerám.

Majitel Microsoftu Gates za „Catch Me If You Can“ letos v červenci údajně nabízel podle serveru tagespiegel.de osm milionů eur (asi 200 milionů korun), aby ji koupil milované Jennifer.



Jednoho z nejbohatších mužů planety však přeplatil nejbohatší Čech Kellner. Ten dceři Anně, jež se věnuje parkuru na špičkové úrovni, udělal radost a koně podle ihned.cz koupil za v přepočtu čtvrt miliardy korun.



O koupi jako první informoval na svém facebookovém profilu Czech Equestrian Team, jehož je 21letá česká jezdkyně členkou. Kellnerová je trojnásobnou juniorskou mistryní České republiky.

Na klisně Catch Me If You Can jezdí už čtvrtým rokem 25letá německá jezdkyně Laura Klaphakeová, hvězda německého národního mužstva a bronzová medailistka z mistrovství světa.

Zajímavostí je, že Kellnerová letos jezdila na valachovi Silverstone G, kterého dříve rovněž jezdila Klaphakeová.

Oba koně získal miliardář Kellner od majitele stájí Paula Schockemöhleho. Ten je úspěšným podnikatelem v kamionové přepravě a jeho firma Schockemöhle Logistics má obrat přes 100 milionů eur (2,5 miliardy korun).

„Jsem velmi šťastný, že jde klisna do dobrých rukou ke skvělým lidem a přeju Catch Me a Anně (Kellnerové) hodně štěstí do budoucna,“ uvedl Schockemöhle.

Podívejte se na parkur Laury Klaphakeové a Catch Me If You Can:

„Je to prostě taky obchod a Paul (Schockemöhle) má velkou stáj. Jsem ale šťastná, že si v každém případě mohu nechat Catch Me!“ řekla Klaphakeová tehdy, když stáj přišla o Silverstona G.

Když nyní přišla i o druhého oblíbeného koně, reálně prý hrozí, že na parkur úplně zanevře.

„Prodej ukazuje, jak jsou jezdci závislí na svých patronech a jak hodně jezdecký sport závisí na penězích,“ stojí v komentáři na webových stránkách německého listu Der Tagespiegel.



Naopak Kellnerová se už v prosinci představí v pražské O2 areně, kde se v rámci Global Champions Prague PlayOffs 2018 představí domácímu publiku.

Série elitních parkurových závodů je zaštítěná bohatými sponzory. Vítězný tým z akce získá tři miliony eur, nejlepší jednotlivec pak 1,25 milionu eur (32,5 milionu korun).



Její otec vlastní finanční skupinu PPF, která patří v Česku k hlavním sponzorů jezdeckého sportu.