VIDEO: Dělal si snad selfie? Portugalský judista zápasil s telefonem v kapse

Bratislava Portugalský judista Anri Egutidze byl při závodech Grand Slamu v ázerbajdžánském Baku diskvalifikován. Důvod byl hodně zvláštní – Egutidze měl v kimonu schovaný mobilní telefon.

Utkání mezi Portugalcem a švédským soupeřem Robinem Packem v kategorii do 81 kilogramů začalo, ale vzápětí rychle skončilo. Pacek se snažil svého protivníka chytit, jenže v tu chvíli Egutidzemu vyklouzl z kimona mobilní telefon a s hlasitou ranou dopadl na zem.

Švéd si ihned přestal všímat soupeře, ihned popadl telefon a ukazoval jej rozhodčím. Ti Portugalci s gruzínskými kořeny udělili technickou chybu za to, že na tatami vnesl nepovolený předmět. Utkání tak skončilo.



Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX