Den D pro mladé basketbalistky. Ustojí v play off tlak domácího šampionátu?

KLATOVY Výkony mladých Češek na domácím evropském šampionátu se stupňují s každým hracím dnem. České basketbalistky do dvaceti let to potvrdily ve třetím zápase na turnaji, ve kterém si dokázaly bez větších problémů poradit se silným Polskem a urvaly ve své základní skupině druhé místo. Teď však nastává den pravdy, v dnešním osmifinále od 18 hodin vyzvou favorizované Italky.

„S Polskem to byl třetí zápas ve třech dnech, ale i přesto jsme podali velmi solidní a týmový výkon. Hráli jsme znovu se skvělým nasazením stejně jako včera a předevčírem. Tenhle zápas bylo potřeba odbránit a vybojovat a přesně to jsme předvedli. Byli jsme tvrdším týmem, lépe jsme doskakovali, méně ztráceli míče, a proto tu teď sedíme jako vítězové,“ usmíval se po výhře 64:41 český trenér Ken Scalabroni.



Češky neudržely rychlé vedení a první čtvrtinu dokonce prohrály, ve zbytku zápasu ale dovolily soupeřkám nastřílet jen 29 bodů a bez větších potíží zvítězily.

„Obrana je vždycky moc a moc důležitá. Musíte nejprve neprohrát, aby člověk mohl vyhrát a neprohrát se dá tak, že nenecháte soupeře skórovat. Navíc se dá z obrany vyrážet do útoku, a to také může pomoct. Odehráli jsme tři výborné defenzivní zápasy. Proti Rusku to bylo v prvním poločase ještě lepší než dnes, včera i dnes to bylo velmi dobré. Pokud dostanete za poločas jen devatenáct bodů, tak to musíte ocenit. Ukazuje to na velkou snahu, tvrdou práci i kvalitu v obraně,“ chválí Scalabroni své svěřenkyně, které na zimním stadionu v Klatovech podporovalo znovu kolem tisícovky diváků.

Polky na český tým stejně jako na své ostatní soupeře v základní skupině vyrukovaly se zónovou obranou, kterou se však Lvicím podařilo bez potíží rozebrat i za pomoci osmi úspěšných trojek.

„Věděli jsme, že zónu budou hrát, i tak jsme si ale na ní chvíli zvykali, ale pak už jsme si to nenechali vzít. Mě osobně se do zóny hraje dobře. Je důležité, abychom hrály jako tým. Míč šel výborně z ruky, nepředržovaly jsme míč, rozhýbaly jsme obranu a hrály jsme na ní skvěle,“ radovala se na tiskové konferenci křídelnice Veronika Šípová, autorka deseti bodů.

Češky si při jasném vedení mohly dovolit i lehce pošetřit jednu z hlavních opor Veroniku Voráčkovou, která po včerejší sedmatřicetiminutové „náloži“ tentokrát odehrála „jen“ 29 minut.

„Veronika hrála zatím na turnaji hodně minut, ale to není jediný důvod proč dnes hrála méně. Ostatní hráčky mají také svou kvalitu a musí převzít část zodpovědnosti. Z týmu můžu dát do základní pětky jakoukoliv hráčku. Každá hráčka musí být připravena kdykoliv naskočit na hřiště,“ hecuje trenér i ostatní hráčky v týmu.

Šampionát je zatím rozhodčími veden relativně ve „volnějším“ stylu pískání a hráčkám je tak dovolena tvrdší hra než třeba v minulosti, defenzivně zaměřenému českému týmu to ale vůbec nevadí. „Pod košem je to hodně tvrdá hra, rozhodčí to docela pouští, ale já to upřímně mám radši. Můžu tam někomu dát ránu a není to hned faul,“ směje se Šípová.

S tím, jak české výkony rostou, se tak nemusí Lvice bát ani Italek, které loni na evropském šampionátu dvacetiletých v Maďarsku skončily na čtvrtém místě.

„Nemůžeme si vybírat soupeře pro osmifinále a musíme doufat, že naše obrana bude stejně platná jako předchozí dva zápasy. Itálie je velmi silný tým a budeme muset hrát ještě lépe, abychom postoupili,“ říká Scalabroni a Šípová dodává: „Teď když vidíme, jak dopadla skupina a jak hrály se Švédskem, tak nás mrzí zápas s Ruskem, ale ještě máme své rezervy a můžeme hrát mnohem lépe.“