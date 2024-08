10. DEN OH: Na scénu jde Ondra. O poslední šanci zabojují střelci a slalomáři

Celkem bude rozděleno další dvacet medailových sad, Češi však mohou usilovat jen o dvě z nich, a to ještě nejdřív musí vybojovat postup do finále. Usilovat o to budou střelci a vodní slalomáři.

Bez medaile se česká střelecká výprava dosud vracela z olympiády jen jednou, a to z Ria de Janeiro v roce 2016. Dnes je poslední šance zabránit opakování téhle bilance. Ve čtrnácti dosavadních disciplínách Češi na medaili nedosáhli, zbývá soutěž ve skeetu smíšených dvojic, do které v 9 hodin ráno vstoupí Jakub Tomeček a Barbora Šumová.

Z lezeckého trojboje, v němž Adam Ondra v Tokiu před čtyřmi lety skončil šestý, je v Paříži jen dvojboj. Z jeho neoblíbené ho lezení na rychlost se stala samostatná soutěž, kterou Ondra vynechá. Dvojboj mu dnes začne boulderingem, při němž lezci překonávají jednotlivé mimořádně obtížné překážky nízko nad zemí. Ve středu pak bude následovat lezení na obtížnost. Po sečtení bodů z obou částí postoupí do finále osm lezců.

V Tokiu byl Ondra považován za jednoho z kandidátů na medaili, letos se o jeho ambicích zdaleka tak často nemluví. „I když jsem si jistý, že jsem tu v nejlepší formě v životě, tak si myslím, že šanci na medaili jsem měl v Tokiu statisticky větší. Konkurence je brutální, muselo by se mi na ni všechno sejít.“

Ve dvou rozbězích atletického programu bude mít Česko maximální, tedy trojnásobné zastoupení. Sprinteři Eduard Kubelík, Ondřej Macík a Tomáš Němejc poběží dvoustovku, na dvojnásobné trati v ženském závodě startují Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková a Lada Vondrová. Podle letošních tabulek má k postupu do semifinále nejblíž Manuel, čas 50,52 ji mezi přihlášenými řadí na 16. příčku.

Tyčkařce Amálii Švábíkové letošním výkonem 473 cm patří deváté místo v redukovaném žebříčku, reálné srovnání se soupeřkami pro ni startuje v 10:40 kvalifikační A skupině. Tomáš Habarta letos už dvakrát vylepšil po 52 letech český rekord na 3000 m překážek, teď ho čeká první konfrontace s podstatně rychlejšími africkými steeplaři, což by mohla být příležitost k dalšímu zrychlení.

Překážkář Vít Müller běžel na minulých hrách semifinále, teď půjde do večerní rozeběhu na 3000 metrů s tabulkovým 23. místem. Na stejné trati absolvuje Nikoleta Jíchová opravu, což je letošní atletická novinka.

Jiří Prskavec se pouští do opravného sjezdu kajak krosu.

Ve čtvrtfinále kajak krosu jsou Jiří Prskavec a Lukáš Rohan. Medailisté z Tokia si můžou vynahradit pařížské zklamání ze svých hlavních disciplín. Divácky atraktivní novinka slalomářského programu má v plánu čtvrtfinálové, semifinálové i finálové jízdy. To vše během odpoledne mezi půl čtvrtou až pátou hodinou. Tím se slalomářský olympijský program definitivně uzavře.