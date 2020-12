Děsivá srážka ukončila přátelství. Ještě nejsem připravený se s Groenewegenem potkat, mrzí Jakobsena

Amsterodam Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen není ani takřka pět měsíců po hrozivém pádu v závodu Kolem Polska připraven na osobní setkání s krajanem Dylanem Groenewegenem, který jeho karambol způsobil. Jakobsen je už sice z nejhoršího venku a na konci listopadu si dokonce vyjel na kole, stále ho ale čeká další léčba.

„Dokážu pochopit, že na jeho psychiku tahle záležitost také těžce doléhá a chtěl by se s tím vypořádat. Já na to ale ještě nejsem připraven,“ řekl čtyřiadvacetiletý jezdec stáje Deceuninck-Quick Step ve vánočním rozhovoru pro nizozemský list AD.

Jakobsen utrpěl 5. srpna v Polsku po incidentu v závěrečném spurtu první etapy vážná zranění hlavy a byl dva dny v kómatu. Kvůli mnohačetným zlomeninám v obličeji se podrobil několika rekonstrukčním operacím a ještě ho minimálně jedna čeká v lednu. V čelistech mu zůstal jediný zub a dočasně měl i ochrnuté hlasivky.

„Nejdřív bych sám rád věděl víc o tom, jak to s mojí léčbou dál vypadá. Čím lépe se budu cítit, tím to bude i pro něho lepší,“ vysvětlil Jakobsen, jenž už by se rád vrátil k tréninku.

Groenewegen, jenž z karambolu vyvázl se zlomenou klíční kostí, dostal za zavinění pádu od Mezinárodní cyklistické unie (UCI) zákaz sportovní činnosti na devět měsíců do 7. května 2021. Sedmadvacetiletý jezdec stáje Jumbo-Visma svou vinu uznal a trest přijal.

„Měl si promyslet, jaké to může mít důsledky. Jsme lidské bytosti, nejsme zvířata. Tohle je jen sport, ne válka, při níž neplatí žádné hranice,“ řekl Jakobsen. „Musíme vymýtit tyhle sprinty ve stylu kamikadze bez ohledů na jiné jezdce. Tenhle incident by měl sloužit jako precedens,“ dodal.

Groenewegen karambolu litoval a Jakobsenovi se už dříve na dálku omluvil. „Ten pád bude navždy černou kapitolou mé kariéry,“ uznal. „Doufám, že to bude moudrá lekce pro všechny sprintery. Bedlivě sleduju zprávy o Fabiově zotavování a mohu jen doufat, že se jednoho dne zcela zdráv vrátí,“ dodal.