Deštivá Paříž komplikuje Roland Garros, hraje se jen pod střechou. Kvitová návrat oslavila postupem

Paříž Tenistka Petra Kvitová zvládla při návratu na Roland Garros po roční pauze úvodní duel. Letošní turnajová sedmička dnes za pomoci výborného podání porazila pod zataženou střechou centrkurtu Philippa Chatriera nepříjemnou domácí hráčku Océane Dodinovou 6:3 a 7:5 za hodinu a sedmnáct minut.

Druhý den turnaje se zatím hraje jen na centrkurtu pod střechou, ostatní zápasy kvůli dešti ještě nezačaly. Hrát by měli i loňská finalistka Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková a Jiří Veselý.



Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová loni Paříž vynechala kvůli zranění ruky, které si způsobila těsně před startem. Problém s levým předloktím se jí na antuce vrací, proto jiný turnaj WTA na tomto povrchu letos nehrála.

Utkání se 118. hráčkou žebříčku Dodinovou zvládla Kvitová výtečně na servisu. Pětkrát své podání vyhrála čistou hrou a v prvním setu při něm povolila soupeřce jen dva fiftýny. Ve druhé sadě sice ztratila jednou servis, ale jinak byla opět pevná, dala osm es a utkání ukončila devětadvacátým vítězným úderem.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (7-ČR) - Dodinová (Fr.) 6:3, 7:5.

„Bylo to těžké. Hrála hodně agresivně, ploché údery. Ve druhém setu se do toho pustila ještě odvážněji a na konci to bylo obtížné,“ řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu s Fabricem Santorem. „Všechny zdravím domů v Česku, vím, že je státní svátek, a doufám, že jsem to všem zpříjemnila. Díky za podporu,“ řekla v češtině.

Kvitová si vylepšila bilanci v prvních kolech na grandslamech na 38:9. Její příští soupeřkou bude Španělka Aliona Bolsovová, nebo Italka Jasmine Paoliniová.