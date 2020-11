Děti jsou priorita, ale nyní neexistuje možnost, aby mohla veřejnost sportovat, zní z NSA. Kluby sčítají ztráty

PRAHA Ve složité situaci je momentálně sportovní odvětví. Národní sportovní agentuře (NSA) se povedlo u české vlády zajistit restart profesionálních soutěží. Jenže jak zmínil na tiskové konferenci její předseda Milan Hnilička, NSA eviduje na 1,5 milionů aktivních sportovců. Velké procento tvoří děti a mládež. „Momentálně ale neexistuje cesta, jak vrátit veřejnost na sportoviště, za současných opatření to nelze zajistit. Organizačně ani finančně,“ říká pro Lidovky.cz jeho zástupce, tiskový mluvčí NSA Jakub Večerka.

Jak je to s rozvolněním pro venkovní tréninky? Je možné fungovat v týmech, nebo je potřeba ve skupinkách?

Mohou už celé týmy, pokud jsou profesionální sportovci, tak mohou vykonávat své zaměstnání. Navíc mohou využívat vnitřní sportoviště a také zázemí. Vztahuje se na ně stejná výjimka jako třeba na lidi v továrně, kde třeba pracuje třicet lidí na jednom pracovišti. Musíte ale pracovat pro stejného zaměstnavatele, například nejde, aby třeba Sparta testovala hráče z jiného týmu. A musíte být profesionálním sportovcem, nemohou s áčkem trénovat třeba dorostenci, kteří nemají profesionální kontrakt.

Sportovní kluby sčítají ztráty kvůli uzavřeným sportovištím Zatímco profesionální sport v Česku by se měl po pondělním rozhodnutí vlády rozběhnout, pro výkonnostní sportovce a širokou veřejnost zůstávají vnitřní sportoviště uzavřená. Více než dva lidé nesmějí společně sportovat ani na těch venkovních. Kluby proto počítají ztráty za nutný provoz, který musejí navzdory zákazům zajistit. Zatímco někde jsou to desítky tisíc korun měsíčně, u těch velkých jde o miliony. Uvolnění amatérského sportu, který je prakticky zastaven od 12. října, je v nedohlednu. Uzavřený je například areál pražské Slavie se sportovní halou i plaveckým bazénem. "Výpadek se bude pohybovat v desítkách milionů korun měsíčně. Měsíční náklady na údržbu sportovišť se pohybují cca okolo osmi až deseti milionů korun," uvedl ředitel spolku SK Slavia Praha Tomáš Plucha. V obdobné situaci je tělovýchovná jednota Bohemians Praha. "Za měsíc jsme v minusu kolem jednoho milionu korun jenom na provoz a údržbu našich areálů," odhadl předseda Richard Šach. Problém mají i menší provozovatelé sportovišť, které navzdory uzavření nelze nechat ladem. "Squashové kurty musíme vytápět, i když tam nikdo nehraje. Měsíčně to stojí 25 tisíc korun," řekl předseda Squashclubu Strahov Tomáš Cvikl. Zatím pro sportovní organizace na rozdíl od jara nejsou vypsané žádné kompenzace za náklady na provoz uzavřených zařízení. "Jedná se i o tenisové kluby, které nafoukly své haly a nemohou do nich nikoho pozvat, zastavil se jim tak příjem peněz z pronájmů. Příklady jsou i z jiných sportů nebo oblastí," uvedl pro ČTK předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Česká unie sportu podle něj dlouhodobě prosazuje, aby se obnovil před čtyřmi lety zrušený dotační program na provoz a údržbu sportovních zařízení. "Doporučili jsme Národní sportovní agentuře, která již program připravuje, aby takovou státní pomoc připravila přednostně a zohlednila v něm žadatelům provozní ztráty z letošního covid-roku formou snížení či zrušení vlastní finanční spoluúčasti. Vlastní prostředky totiž většina provozovatelů příští rok mít nebude," konstatoval Jansta. Vedle výpadku příjmů z pronájmů mohou některé kluby přicházet také o členské příspěvky, pokud je nestihly na novou sezonu vybrat ještě před říjnovým zákazem. "Členské příspěvky u nás se nevybírají. Když se necvičí, nechtějí nám dávat rodiče a další lidé peníze," přiblížil Šach. Na Slavii mají příspěvky vybrané a vypadá to, že je nebudou muset vracet. "Nemám žádné signály od oddílů, že by někdo tento požadavek z řad rodičů vznesl," poznamenal Plucha. Baseballový klub Tempo Praha nabízí svým členům náhradní program. "Rozjeli jsme distanční tréninky, zavedli jsme tréninkové plány, zvažujeme centrální platformy deníků, kde bychom mohli vše evidovat, aby měly děti pocit soutěživosti navzájem, aby nebyly jen samy. Máme na to skvělé ohlasy. Platy trenérům jsme nesnižovali, čerpáme prostředky na tyto účely z programu Můj klub," uvedl jeho předseda Luboš Čuhel.

Jak je to momentálně s již schváleným programem COVID – Sport 2?

V tuto chvíli je tento dotační program na notifikaci u Evropské komise, jelikož se jedná o obchodní společnosti, takže vše musí nejdříve projít tímto postupem. Jakmile bude schválen Evropskou komisí, může se začít vypisovat.

Řešíte se zástupci sportů i finanční ztráty spojené s koronavirovou krizí? Protože i v zahraničí mají velké sporty problémy, italská fotbalová Serie A žádá vládu o daňové úlevy, NBA vyčíslila stamilionové ztráty, fotbalové Barceloně hrozí bankrot, pokud se v klubu nesníží o 30 procent platy hráčů…

Proto je ten program Covid – Sport 2, který by měl být průměrně v rozmezí osmi až deset procent ročních nákladů klubů. Když to zjednoduším, pokud má nějaký klub roční rozpočet padesát milionů, tak může zažádat až o čerpání tří až pěti milionů korun, což by mělo pokrýt určitým způsobem ztráty od poloviny září, kdy byly soutěže bez diváků a poté úplně zastaveny až dosud. Maximální částka, o kterou mohou kluby žádat, je například u fotbalu až 12,5 milionů korun. A to už jsou myslíme zajímavé finance, které by mohly pomoct se ztrátami spojenými s koronavirovou krizí.

Tomu rozumím, ale nejde jen o podzim, většina soutěží se nehrála ani na jaře, jde i o další finance, které tečou do sportu, sponzoři, televize, diváci, programy na mládež atd…

Samozřejmě to řešíme, pan Hnilička je s jednotlivými sporty v každodenním kontaktu, neustále vše evidujeme, dáváme dohromady. Bohužel, je to hodně divoké, nikdo nevíme, jak vše bude pokračovat dál, takže vše evidujeme, víme, kde vznikají ty největší ztráty, a budeme reagovat dle vývoje, až budeme vědět něco více.

A jak řešíte skrze NSA druhý pól profesionální sportování – tedy děti a mládež? Volnočasovou aktivitu?

Jde o naši prioritu. Ne profesionální sport, ale vyjednávání o sportování dětí, nejmenších, ale to bohužel za současných podmínek, která je u nás, není možné. Profesionální soutěže u nás se rozběhnou u nás za tak přísných podmínek, že si troufám tvrdit, že v Česku nebude skupina lidí lépe chráněná a testována než fotbalisté, hokejisté, či basketbalisté. A toto není žádná amatérská, či mládežnická soutěž schopna zajistit. Respektive po finanční stránce by to bylo nesmírně náročné.

Podporuje NSA nějakým způsobem alespoň tréninky pro děti na dálku, videa a podobně? Tak jako třeba některé kluby, nebo třeba Česká unie sportu (ČUS?)

Na náš Youtube kanál jsme nahráli asi šest set metodických videí od různých sportovních svazů. Každý si může vybrat svůj oblíbený sport a alespoň v domácích podmínkách si zatrénovat, užít si ho, hýbat se. Videa dělají vždy kvalifikovaní trenéři, kteří ví, co je pro danou skupinu lidí, v tomto případě dětí, vhodné a potřebné.



Jaký na to je ohlas?

Setkalo se veskrze s pozitivními ohlasy, ta videa vysílá také Česká televize, různě sdílí jednotlivé sportovní svazy. Máme na to dobré ohlasy a určitě v tom chceme pokračovat.