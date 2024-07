Paříž viděla ženské světové rekordy ve výšce a na 1500 m, Vadlejch byl třetí

Jediný český reprezentant na startu pod Eiffelovou věží Jakub Vadlejch obsadil v oštěpařské soutěži třetí místo v dosud nejhorším výkonu sezony 85,04 metru.

Dvaadvacetiletá Mahučichová předvedla historický výkon hned na první pokus, předtím rodačka z Dnipra zdolala napodruhé 201, 203 i 207 cm. Úřadující mistryně světa i Evropy si vylepšila osobní maximum o čtyři centimetry. Letošní tabulky dosud vedla výkonem 204 cm a dnes si upevnila pozici hlavní favoritky olympiády, kde bude mít šanci vylepšit bronz z Tokia. Olympijské zlato jí jako jediné ve sbírce chybí, tituly z ME a MS má i z haly.

„Už při vstupu do soutěže jsem měla pocit, že bych mohla skočit 207, možná i 210. Konečně jsem zapsala Ukrajinu do historie světové atletiky,“ radovala se Mahučichová, jež výkon Kostadinovové z mistrovství světa v Římě 1987 vylepšila o jeden centimetr. „Těším se tu na olympijské hry, bude to skvělá soutěž, ale těžká,“ dodala.

Ukrajinská atletka Jaroslava Mahučichová se raduje z překonaného světového rekordu ve skoku do výšky.

Přes 201 cm se v soutěži dostala i Australanka Nicola Olyslagersová, jež Mahučichovou letos porazila na halovém MS v Glasgow a byla její přemožitelkou i pod pěti kruhy v Tokiu, kde se ze zlata radovala Ruska Marija Lasickeneová. Třetí v Paříži skončila v srbském rekordu 198 cm vicemistryně Evropy Angelina Topičová.

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Kipyegonová dosud jako jediná v historii pokořila hranici 3:50 a dnes se jí to povedlo podruhé po loňském závodě ve Florencii. K oceánskému rekordu vytáhla Australanku Jessicu Hullovou, jež se časem 3:50,83 zařadila na páté místo v historických tabulkách. Třetí Laura Muirová, stříbrná olympijská medailistka z Tokia, vylepšila britský rekord na 3:53,79.

Na rekord si Kipyegonová věřila po nedávné domácí olympijské kvalifikaci, kde zaběhla čas 3:53,98. „Přijela jsem si zaběhnout vlastní závod, abych zjistila, v jaké jsem formě před obhajobou olympijského titulu,“ řekla světová rekordmanka.

Keňanka Faith Kipyegonová se raduje po překonání světového rekordu v běhu na 1500m.

Vadlejcha v jeho prvním závodě po zisku titulu evropského šampiona předčili německý exmistr Evropy Julian Weber (85,91) a bývalý mistr světa Anderson Peters z Grenady (85,19). Český oštěpař hodil v soutěži 85,04 dokonce dvakrát, ve čtvrté sérii se tímto výkonem dostal do čela soutěže, ale hned v dalším kole se zlepšili oba jeho rivalové a upřeli mu desátý triumf v Diamantové lize.

Vadlejch v pátém startu v sezoně teprve podruhé nezvítězil. Prvenství mu uniklo už jen na květnové Zlaté tretře. „Přes 85 metrů, za to jsem vždycky rád. Myslím si, že to mohlo odlétnout, ale zkrátka jsem dneska neházel úplně ideálně technicky a věřím, že to přijde v ten správný moment a technicky házet budu,“ řekl Vadlejch v nahrávce pro média.

Francouzská metropole viděla také skvělou osmistovku, na níž se Alžířan Džamál Sedžatí zařadil na třetí místo historických tabulek časem 1:41,56 minuty. Na 65 setin se přiblížil světovému rekordu Keňana Davida Rudishy a vítězství neměl přitom vůbec jisté. Jen o dvě setiny byl pomalejší Rudishův krajan Emmanuel Wanyonyi a další tři ztratil Francouz Gabriel Tual. Oba se v pořadí všech dob zařadili hned za Sedžatího.

O světový rekord se v dějišti olympiády pokoušel i tyčkařský fenomén Armand Duplantis, ale 625 cm nepřekonal. Švédský atletický idol si laťku do výšky nového maxima nechal nastavit hned po překonání šesti metrů, kterým si zajistil vítězství před Američanem Samem Kendricksem (595).