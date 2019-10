Díky kovové kyčli má přezdívku Terminátor. Konečně necítím bolest, raduje se po svém znovuzrození Murray

Antverpy Není to tak dávno, co se kvůli chronickým problémům s kyčlí chýlilo ke konci jedné velké tenisové kariéry. Andy Murray však i v těchto chvílích ukázal svoji největší přednost – bojovnost. Britský tenista zvítězil i s kovovou náhražkou v noze na turnaji v Antverpách a připsal si tak svůj první triumf na okruhu ATP po dvou a půl letech. Přitom...

V lednu 2018 se podrobil první operaci své Achillovy paty – kyčle. „Jako bych znovu začínal od nuly,“ přiznal tehdy před svým návratem na turnaji ve Washingtonu. Při delších zápasech nebyl schopen dvojnásobný vítěz Wimbledonu vstřebávat bolest, která z jeho nohy vystřelovala.

Vše vyvrcholilo v lednu letošního roku na Australian Open, kde dvaatřicetiletý Skot vypadl hned v prvním kole. „Nejsem si jistý, jestli dokážu hrát přes bolest,“ řekl v slzách po svém vyřazení hráč, který byl 41 týdnů světovou jedničkou. O 10 měsíců později a jedné operaci navíc však v Antverpách, kde ve finále udolal dalšího grandslamového šampiona Stana Wawrinku 3:6, 6:4 a 6:4, opět slavil s trofejí pro vítěze turnaje na okruhu ATP.

„Strašně moc to pro mě znamená. Posledních pár let bylo mimořádně náročných. Ani náhodou jsem nečekal, že se dostanu až sem. Jsem moc moc šťastný,“ říkal v emocích po vítězném finále, po němž těžko zadržoval slzy. Ihned po triumfu v Belgii Murray vyletěl z 243. místa žebříčku na 116.pozici, návrat mezi elitní smetánku však už pro něj není prioritou.

Manželka Kim totiž brzy přivede na svět třetího potomka. „Moc se na třetí dítě těším. Moje žena mě při návratu na kurty ohromně podporovala, pomáhala mi bojovat a hrát dál,“ děkoval Murray, který si naplánoval pauzu do listopadového finále Davis Cupu, který s Velkou Británii v roce 2015 vyhrál. „Budu mít tři děti mladší čtyř let. Moje rodina se zvětšila v době, kdy jsem byl mimo tenis, takže si budu muset dát zase pauzu, jinak se to doma úplně vymkne kontrole,“ zavtipkoval.

Díky kovové kyčli si vysloužil přirovnání k Terminátorovi, fotka na sociálních sítích pobavila i maminku Judy, která ji sdílela. „Andy do svého návratu dal veškeré své síly. Je to neuvěřitelné, jakou lásku k tenisu má. Měl by být inspirací pro nadcházející generace,“ vyznala se. Murraymu se tak zdá se konečně sešel zdravotní stav s tenisovou formou. „Moje kyčel je v pořádku. Už necítím žádnou bolest, což je neuvěřitelné. Asi bych žádnou bolest ani cítit neměl, ta kyčel je kovová, v tom žádné receptory bolesti nejsou, díky tomu můžu hrát dál a užívat si to, co dělám,“ těší ho.

Dovede skotský „Terminátor“ v listopadu Anglii po čtyřech letech znovu k vítězství v Davis Cupu?