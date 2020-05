Díky tvrdým drogám jsem mohl sotva dýchat, pomohlo mi stát se veganem, vzpomíná Tyson na temné období

New York Legendární boxer Mike Tyson se připravuje na svůj širokou veřejností očekávaný návrat do ringu. Uplynulo už patnáct let, co končil zlomený, bez vůle dál podstupovat tréninkový dril a potupen průměrným Irem Kevinem McBridem. Po tomto zápase následovalo období plné drog, alkoholu a prostitutek. Z dlouhodobé letargie jej prý vytrhlo až rozhodnutí stát se veganem.

Čtyři roky po svém posledním utkání v ringu z roku 2009 se Mike Tyson přiznal, že se ocitl na „pomyslném dnu“. Byl závislý na kokainu, alkoholu a začal byt paranoidní z množství prostitutek, které si zval na hotelové pokoje. Pomstí Holyfield ukousnuté ucho? Tyson má nabídky na duel z celého světa, i od mistra světa v ragby „Bylo to opravdu temné období. Měl jsem okolo sebe sedm společnic, velké množství kokainu a láhev Hennessy. Dostal jsem paranoiu, že mě prostitutky chtějí okrádat a začal sem je mlátit. Už jsem jim nechtěl nadále prodávat svou duši. Byl jsem uvězněný ve svém těle,“ vzpomíná Tyson. Obrat v cestě za výtečnou formou třiapadesátiletého Američana nastal, když se rozhodl stát se veganem. „Byl jsem tak přetížený tím množstvím drog, které jsem konzumoval, sotva jsem mohl dýchat. Když jsem se stal veganem, dalo mi to příležitost začít žít zdravější život. Shodil jsem obrovské množství váhy a našel si stabilní způsob života. Nejsem závislý na drogách, nechodím po nočních klubech, nyní se soustředím na své nejbližší a obrovsky mi to prospívá,“ říká boxer, jenž získal tituly těžké váhy organizací WBA, WBC a IBF.

Koronavirová krize v něm zažehla vášeň. Jeho kouč, známý ze světa MMA, Rafael Cordeiro zveřejnil video ze společného tréninku, už předtím mohli fanoušci vidět kompilace z těch starších, avšak aktuálních. Zobrazit příspěvek na Instagramu  I'm back  #box #boxing #hungry #MikeTyson #training #video Příspěvek sdílený Profiboxing.cz (@profiboxingcz), Kvě 11, 2020 v 10:29 PDT „Cítím se nezastavitelný. Zase se cítím jako dřív. Bohové války zapálili moje ego a chtějí, abych se vrátil do boje. Představte si, že můžu jít znovu bojovat a pomoci všem těm lidem, o nichž jsme mluvili,“ pronesl v onom živém vysílání. Ano, Tysonovy tužby jsou podpořeny financemi, ovšem už nikoliv pro osobní bohatství, ale pro ostatní. Chudé, závislé na drogách a také pro ty, kterých se napřímo dotkla (a ještě dotkne) krize způsobená pandemií koronaviru SARS-CoV-2.