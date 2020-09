Djokovič se po diskvalifikaci omluvil za trefení rozhodčí míčkem: Jsem prázdný, musím být lepším člověkem

New York První tenista světového žebříčku Novak Djokovič se omluvil za to, že v osmifinále US Open zasáhl rozhodčí míčkem. Favorit newyorského grandslamu byl za incident z koncovky prvního setu utkání se Španělem Pablem Carreňem diskvalifikován.

Pouť Kvitové na US Open končí. V osmifinále promarnila čtyři mečboly a vypadla „Z celé situace jsem smutný a prázdný,“ napsal Srb v prohlášení na sociálních sítích. „Omlouvám se všem zainteresovaným za své chování.“ V letošní sezoně neporažený Djokovič odpálil po prohraném servisu na 5:6 v úvodním setu naslepo míček za svá záda a trefil čárovou rozhodčí do krku. Žena se zhroutila na zem a sténala bolestí. Djokovič se jí šel ihned omluvit. Rozhodčí po chvíli sama z kurtu odešla a tenista byl podle pravidel diskvalifikován. „Ptal jsem se, jak na tom je, a zástupci turnaje mě ujistili, že se díkybohu cítí dobře. Je mi nanejvýš líto, že jsem jí způsobil takový stres. Bylo to neúmyslné. Tak chybné,“ uvedl sedmnáctinásobný grandslamový šampion.

Z celé situace se chce třiatřicetiletý bělehradský rodák poučit. „Je potřeba vnitřně pracovat na zklamání a vzít to jako lekci, abych byl lepším hráčem a člověkem,“ dodal.