Djokovič útočí na historický zápis Federera. Bude se počítat jeho série i během přerušení?

Praha I přes přerušené turnaje ATP i WTA se jeho série prodlužuje. Novak Djokovič je již 282. týden v čele světového žebříčku a svoji sérii bude nadále natahovat. Vedení obou tenisových soutěží totiž zmrazilo žebříček nejméně do 7. června a dlouholetý rekord Rogera Federera se tak otřásá.

Rekordních 310 týdnů Rogera Federera v minulosti se zdálo jako nepřekonatelný počin, srbský tenista ale i už ale začíná být v závěsu. A nepomáhá mu k tomu jen neuvěřitelná forma před ze začátku rok, ale i současné přerušení kvůli šířícímu se koronaviru.

„Fanoušci Federera budou zuřit,“ předvídá analytik stanice ESPN Brad Gilbert.

„Myslím si, že Djokovič za tyhle zmražené týdny zaslouží kredit. Ten ranking je po právu jeho, je prostě jedničkou. A značnou dobu by jí stoprocentně byl, i kdyby se normálně hrálo,“ dodává Gilbert.

Novak Djokovič se raduje z vítězství ve finále Australian Open nad Dominicem Thiemem.

Djokovič měl před zrušení působivou bilanci-21 vítězství v řadě s bilancí 18:0, jediným možným konkurentem v boji o první místo je Rafael Nadal.



„Kdyby se hrálo v Indian Wells, ztratil by Djokovič pozici jedničky jen tehdy, kdyby prohrál dřív než v semifinále a Rafa vyhrál celý turnaj. To se nestalo a tak je Djokovič pořád první. Když takhle začnete odečítat body týden po týdnu, Djokovič by si top místo udržel dlouho, nejméně do Wimbledonu,“ vysvětluje Gilbert.

ATP i WTA zatím rozhodly o zmražení žebříčku do 7. června, dá se ale očekávat posun. A o tom, jestli se současná série bude Djokovičovi počítat, se teprve povedou jednání.