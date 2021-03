Do basketbalového nebe odešel Elgin Baylor, jeden z prvních slavných černošských hráčů v NBA

Los Angeles / PRAHA Los Angeles V 86 letech zemřela legenda basketbalové NBA Elgin Baylor. Jako hráč zářil v dresu Los Angeles Lakers, později působil 22 let v roli manažera městských rivalů Clippers. Podle agentury AP dnes zemřel v Los Angeles přirozenou smrtí.

Baylora si vybrali v roce 1958 jako jedničku draftu Minneapolis Lakers, za které nastupoval i po přesunutí klubu do Los Angeles. S týmem si zahrál sedmkrát finále zámořské ligy, ale titul nikdy nezískal. Šestkrát Lakers podlehli Bostonu a jednou New York Knicks. Titul vybojovali v ročníku 1971/72, v jehož úvodu Baylor ukončil kvůli problémům s koleny kariéru.



John Kundla, slavný trenér Lakers, na Baylora často vzpomínal a zmiňoval i rasovou diskriminaci: „Když jsme do týmu podepsali několik černochů – do té doby jsme neměli žádného –, odjeli jsme do různých měst odehrát sérii exhibičních zápasů. Jakmile jsme tam přišli do restaurace, vykopli nás, a to jen kvůli tomu, že jsme měli barevného spoluhráče. Přitom šlo o výborné hráče. Třeba Elgina Baylora, to byl Pan basketbalista. Diváci se chodili dívat hlavně na něj, navíc měl přátelskou osobnost. Ale když jdete do restaurace a vykopnou vás… Kriste, chápu, proč to tolik lidí rozčilovalo.“



Elgin Baylor v roce 1962

Baylor byl rodák z Jihoafrické republiky, v Lakers vytvořil úderné duo s Jerrym Westem. Vysloužil si jedenáct nominací do Utkání hvězd NBA. V roce 1959 byl vyhlášen nejlepším nováčkem soutěže.



V elitní lize Baylor odehrál 846 zápasů s průměrem 27,4 bodu na utkání, což ho řadí na třetí místo historického pořadí za Michaela Jordana (30,12) a Wilta Chamberlaina (30,07). Jako první hráč v historii soutěže pokořil v jednom utkání hranici 70 bodů - v prosinci 1960 jich New Yorku nastřílel 71. V Lakers stále vévodí statistice doskoků (11 463) a je čtvrtý v klubové historii v počtu nastřílených bodů (23 149).

V roce 1977 byl Baylor uveden do Naismithovy basketbalové Síně slávy. Jako funkcionář už tak úspěšný nebyl, i když v Clippers působil od roku 1986 až do roku 2008. Po svém odchodu neúspěšně zažaloval klub i vedení ligy kvůli rasové a věkové diskriminaci.