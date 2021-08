S uhasnutím olympijského ohně jako by vyhasínala i kauza letu českých sportovců do Tokia, během něhož se několik z nich nakazilo covidem. Bitva sportovních bossů ale v zákulisí pokračuje. Nejen na české půdě: přesouvá se do diplomatické roviny. Ve hře je dle zdrojů serveru Lidovky.cz i předvolání japonského velvyslance.