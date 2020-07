Dohrávka NBA s hesly proti rasismu na zádech, hvězdný LeBron je ale na svém dresu odmítl

Los Angeles LeBron James bude jedním z mála basketbalistů, kteří nebudou mít při restartu NBA po koronavirové pauze na dresu některé z hesel na podporu boje proti rasismu. Podle hvězdy Los Angeles Lakers není možné obsáhnout jeho postoje k sociální spravedlnosti na zádech basketbalového dresu. Možnost vyjádřit se tímto způsobem k aktuální situaci ale vítá.

„Není to neúcta k seznamu, který všichni hráči dostali,“ řekl James při videokonferenci z Floridy k přehledu schválených sloganů, z nichž si basketbalisté mohou vybírat. „Chválím každého, kdo se rozhodne dát si něco na záda. Jen to zkrátka není to, co by souznělo s mou misí, s mým cílem,“ dodal.

Vedení NBA a zástupci hráčské asociace se dohodli na seznamu 29 sloganů, kterými mohou hráči podpořit boj proti rasismu a sociální nerovnosti. Nechybí mezi nimi například Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které bude i na palubovkách při zápasech v Orlandu, I Can’t Breathe (Nemohu dýchat), Say Their Names (Řekněte jejich jména), Enough (Dost) nebo How Many More (Kolik ještě).

Pětatřicetiletá ikona se už v minulosti často vyjadřovala k sociálním otázkám a zapojovala se do různých kampaní a charitativních akcí. „Všechno, co dělám, má svůj účel, svůj smysl. Nemusím mít něco na zádech na dresu, aby lidi chápali mé poslání nebo to, o co mi jde a co tu dělám,“ dodal James.



Dohrávka ročníku, který byl 11. března přerušen kvůli pandemii koronaviru, se týká 22 týmů. Zápasy jsou naplánovány od 30. července v uzavřeném komplexu Disney Worldu, Lakers by se měli hned první den na Floridě utkat s městskými rivaly z Clippers.