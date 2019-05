Dost těžká facka, smutní Bára a Maki po překvapivém vypadnutí ve skupině

PRAHA České beachvolejbalové jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Open v Dolních Vítkovicích loňské prvenství neobhájí. Skončily ve skupině, v níž prohrály i utkání o třetí místo a postup do play off. Švýcarkám Betschartové a Hüberliové podlehly 1:2 (-13, 18, -11).

„Turnaj jsme si prohrály na naší půlce,“ povzdechla si Markéta Nausch Sluková.

„Ve výsledku bylo jedno, jestli jsme měly dvaatřicáté hráčky žebříčku Ukrajinky (těm podlehly ve čtvrtek 0:2), nebo Švýcarky, které jsou nějaké šestnácté sedmnácté. Na naší straně toho chybělo spoustu. Soupeřky měly více odvahy, lepší obranu i servis.“

Ve druhém setu Češky prohrávaly už 4:9, a přesto ho urvaly. „Na celkovou výhru to nestačilo,“ řekla Hermannová.

Barbora Hermannová (vpředu), Markéta Nausch Sluková na turnaji v Ostravě.

„Dokázaly jsme tam konečně ubránit nějaké balony. K tomu Maki dala eso a vrátila nás zpátky jedním čapnutým balonem a složenou bodovkou na druhou.“



„Dostaly jsme se do herního rytmu, chytla jsem se i já, konečně jsem něco zablokovala. Drželo se nás to do stavu 10:10 ve třetím setu, kdy bylo jen otázkou času, která z hráček přinese první chyb. No a já vytvořila dvě, což rozhodlo.“

Dá se říct, že je domácí turnaj nezastihl v ideální pohodě a formě? „To je také pravda,“ souhlasila Barbora Hermannová.

„Už minulý týden v Číně jsem nenašla takovou tu herní pohodu. Nepodařilo se mi to změnit, což mě mrzí moc, protože takový volejbal si diváci nezasloužili. A nezasloužil si ho ani celý náš tým, aby nás dostal tam, kam loni.“

A nedolehlo na ně až příliš velké očekávání po loňském triumfu? „Nějakou roli to hraje,“ připustila Hermannová.

„Ale je potřeba se s tím umět vypořádat. Mě to asi stáhlo více, než jsem si myslela. Byla jsem na hřišti víc nervózní sama ze sebe, než z toho kolik na mě koukalo diváků.“

Hermannová dodala, že zradila týmový cíl. „Nebyla jsme schopná se do hry zažrat tak, jak bylo potřeba, abychom vyhrály,“ mrzelo ji.

Jenže pokaždé se dařit nemusí...



„To asi ne, ale je to docela těžká facka. Výsledky nepřijdou automaticky. Každý den musí chtít ze sebe vytáhnout nejlepší výkon, ať je to kdekoliv - v Ostravě, Praze, Malajsii, Číně. Tohle je čtvrtý turnaj sezony. Za sebou máme dva hezké a dva špatné špatné výsledky. Před námi je ještě spoustu turnajů, kde to můžeme napravit.“

Nejbližší turnaj je čeká ve Varšavě. A poté vyrazí do Hamburku na mistrovství světa. „Musíme vyhodnotit nynější situaci, probrat, co udělat. Zda více hrát, nebo trénovat,“ podotkla Markéta Nausch Sluková.

„Sezonu máme nabitou, stále jsme poměrně na začátku a bylo by super, kdyby nám forma gradovala třeba za měsíc. Nemůžeme věšet hlavu. Nejsme jediní, komu se něco takového stalo. Uděláme vše pro to, abychom vstaly z mrtvých jako Fénix z popela.“